Por: Mall y Retail

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Cuatro años después de que Ikea abriera en Chile su primera tienda en Sudamérica, la expansión regional de la marca sueca entra en una nueva etapa. El proyecto que Falabella inició en 2022 con una hoja de ruta de nueve tiendas en diez años no ha sido abandonado, pero sí recalibrado. Hoy la franquicia suma cinco establecimientos, dos en Chile y tres en Colombia, mientras el crecimiento comienza a desplazarse desde los grandes formatos hacia la omnicanalidad y el comercio electrónico.

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Chile fue el punto de partida. El 10 de agosto de 2022 Ikea abrió en Open Kennedy, hoy Parque Arauco, su primera tienda en Sudamérica y cuatro meses después inauguró Ikea Plaza Oeste, una “blue box” de más de 25.000 m² de superficie total y 15.000 m² destinados a ventas. La llegada tuvo un enorme impacto de tráfico y posicionamiento, pero también puso a prueba el modelo en un mercado desarrollado en mejoramiento del hogar y con una fuerte presencia de Homecenter Sodimac.

Desde diciembre de 2022 Ikea no ha vuelto a abrir una tienda física en Chile. Más que un abandono de la expansión, la evolución reciente muestra un cambio en la ecuación. Una tienda estándar puede requerir inversiones superiores a US$40 millones. En un escenario de consumo discrecional moderado, mayores costos de construcción y una estrategia de Falabella enfocada entre 2023 y 2025 en el desapalancamiento y la protección de caja, seguir agregando grandes superficies perdió atractivo. Parte del capital de crecimiento se dirigió a Colombia, considerado un mercado con una menor penetración de grandes formatos especializados en hogar.

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Eso no significa que el negocio chileno se haya estancado. Falabella asegura que Ikea registra crecimiento de doble dígito en ventas comparables y una mejora sostenida del Ebitda. Open Kennedy figura entre los formatos “small store” de mejor desempeño dentro de la red global de Ikea y el comercio electrónico ya representa más del 40% de las ventas de la marca en Chile. El tráfico acumulado entre tiendas físicas y canales digitales superó los 80 millones de visitas en 2025, más del doble de los niveles observados en 2023.

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El movimiento más revelador se produjo en agosto de 2026, cuando Ikea comenzó a vender en Falabella.com. La decisión convirtió a la plataforma chilena en el primer marketplace de América y Europa autorizado para comercializar productos Ikea y en uno de apenas tres en el mundo. Más que una nueva vitrina comercial, el acuerdo evidencia el cambio de estrategia: utilizar la audiencia, la logística, la red de Click & Collect, los medios de pago y CMR Puntos de Falabella para ampliar cobertura sin asumir necesariamente el costo de nuevas “cajas azules”.

La compañía señala que el 99% de los compradores de la categoría hogar navega o vitrinea antes de realizar una compra y que un 34% combina habitualmente los canales físicos y digitales. Cuatro años después de su aterrizaje, Chile muestra que el crecimiento de Ikea en Sudamérica ya no dependerá únicamente del número de tiendas que pueda inaugurar, sino de su capacidad para alcanzar a más consumidores utilizando la infraestructura que ya existe.

Colombia: más tiendas, más ventas y el reto de la rentabilidad

Si Chile fue el laboratorio de entrada, Colombia se convirtió rápidamente en la principal apuesta de expansión física. Ikea llegó a Bogotá en septiembre de 2023 con su tienda en Mallplaza NQS y durante 2024 aceleró su despliegue con aperturas en Mallplaza Cali y Viva Envigado, en Medellín. En apenas un año pasó de una a tres tiendas y de 14.360 m² a 43.106 m² de superficie de venta. Actualmente Colombia tiene más metros cuadrados de Ikea que Chile.

Los resultados permiten entender por qué Colombia recibió buena parte del esfuerzo de expansión. Ikea en el país, reportó ingresos operacionales por $74.521 millones en 2023, $317.415 millones en 2024 y $452.940 millones en 2025. Solo entre los dos últimos años las ventas crecieron 42,7%, lo que significó cerca de $135.500 millones adicionales en ingresos en un solo ejercicio.

El crecimiento, sin embargo, todavía no se traduce en utilidades. En 2025 Ikea Colombia registró una pérdida neta de $58.071 millones, frente a $66.344 millones en 2024. La pérdida operativa disminuyó de $78.643 millones a $57.247 millones y el Ebitda calculado pasó de cerca de -$44.840 millones en 2024 a aproximadamente -$7.027 millones en 2025. La operación continúa en terreno negativo, pero las cifras muestran una importante aproximación hacia el punto de equilibrio.

La lectura, por tanto, no es la de una compañía con dificultades para generar demanda. Ikea Colombia vende cada vez más y lo hace a una velocidad considerable, pero todavía debe absorber los costos de haber construido en muy poco tiempo una operación con tres grandes superficies, inventarios, logística, personal y capacidades digitales. El dato más relevante de 2025 no es únicamente que perdió $58.071 millones, sino que mientras los ingresos crecieron más de 40%, las pérdidas operativas se redujeron de manera significativa.

También está cambiando la conversación alrededor de la marca. En redes sociales y comunidades digitales colombianas, Ikea ya no aparece únicamente como la novedad internacional que llegó al país. La discusión comienza a concentrarse en qué productos vale la pena comprar, la relación precio-calidad, el diseño, la funcionalidad y las soluciones para espacios pequeños.

Al mismo tiempo persisten fricciones alrededor del armado, las entregas y algunos procesos de posventa. Ikea comienza así a pasar de la curiosidad inicial a formar parte del repertorio habitual de compra de los hogares colombianos.

A nivel regional, Falabella asegura que durante 2025 la franquicia Ikea obtuvo, por segundo año consecutivo, el Ikea Growth Award por registrar el mayor crecimiento en ventas comparables entre las franquicias de la marca. El grupo señala además que el ecommerce viene aumentando su participación y que la prioridad estratégica ahora es consolidar el negocio en Chile y Colombia mediante la optimización del surtido, una mejor planificación de compras y el fortalecimiento de la experiencia omnicanal. Perú, que hacía parte de la hoja de ruta regional, continúa entretanto sin aperturas.

Después de cuatro años, el balance deja una conclusión clara: Ikea no renunció a su expansión en Sudamérica, pero esta dejó de medirse exclusivamente por nuevas tiendas. Chile demuestra que la cobertura digital puede resultar más eficiente que continuar agregando metros cuadrados; Colombia muestra que todavía existen mercados donde una expansión física acelerada puede producir crecimientos superiores al 40%.

Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail, el caso Ikea deja una enseñanza adicional sobre la transformación del comercio. El gran formato no desaparece, pero cambia de función. La tienda comienza a convertirse simultáneamente en showroom, centro de experiencia, punto logístico, restaurante y generador de tráfico para un ecosistema digital mucho más amplio. La verdadera prueba de los próximos años será determinar si esta nueva ecuación le permite a Ikea crecer utilizando menos capital y, particularmente en Colombia, transformar finalmente su fuerte crecimiento comercial en rentabilidad.

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