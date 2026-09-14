La inteligencia artificial ha acelerado su expansión durante 2026, pero también ha generado preocupación entre líderes políticos, empresarios y expertos tecnológicos por sus posibles consecuencias para la sociedad.

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Por primera vez, representantes de distintos países se reunieron en la Asamblea General de la ONU para discutir la creación de un marco regulatorio global para esta tecnología.

El senador estadounidense Josh Hawley advirtió que la IA podría amenazar la libertad y el valor de las personas. A su vez, Bernie Sanders pidió a los principales líderes de OpenAI, Anthropic y Meta pausar el desarrollo de la IA para prevenir un posible desastre.

El senador señaló especialmente el riesgo de que estas herramientas puedan utilizarse para crear virus informáticos y facilitar nuevas armas biológicas capaces de provocar millones de muertes.

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Las advertencias también provienen de personas que han trabajado directamente en la industria. Mrinank Sharma, exlíder de investigación en salvaguardas de Anthropic, renunció alertando que la capacidad tecnológica está avanzando más rápido que la sabiduría moral de la humanidad.

Jacob Coxon, investigador de seguridad de IA, advirtió sobre futuros sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa y transformar industrias rápidamente.

Mientras tanto, Emad Mostaque anticipó un fuerte impacto laboral, especialmente entre recién graduados y trabajadores de cargos intermedios, con posibles efectos sobre el orden económico si los gobiernos no toman medidas.

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