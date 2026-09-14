Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del clima es mucho más que una simple conjetura sobre si lloverá o hará sol. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, esta predicción es el resultado de un proceso riguroso que combina tecnología, matemáticas y trabajo científico para comprender la compleja dinámica atmosférica de la Tierra. La previsión meteorológica comienza con una vasta recopilación de datos: alrededor del mundo, una enorme red de estaciones en tierra, boyas oceánicas, vuelos comerciales e inclusive globos sonda en la estratosfera se encargan de registrar variables como temperatura, presión atmosférica, humedad y viento en tiempo real. Además, los satélites meteorológicos vigilan el planeta desde el espacio enviando imágenes continuas sobre la evolución de los sistemas nubosos, y los radares terrestres permiten seguir con precisión los cambios en las lluvias.

Sigue a PULZO en Discover

Una vez recolectados, estos millones de datos se transfieren a centros especializados que cuentan con supercomputadoras. Allí se aplican modelos numéricos de predicción, que son programas informáticos desarrollados para simular el comportamiento futuro de la atmósfera. Tales modelos utilizan leyes básicas de la física y la termodinámica, dividiendo la atmósfera en una gran rejilla tridimensional que se actualiza cada minuto. Así se logra anticipar las condiciones del tiempo, proporcionando información valiosa tanto para la población como para la toma de decisiones en sectores como la agricultura y la gestión de emergencias.

En lo que respecta a la ciudad de Cali para este lunes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que se espera un día con cielos parcialmente nublados o despejados acompañados de estabilidad atmosférica durante la jornada diurna. Sin embargo, la institución advirtió que existe una probabilidad media de chubascos ligeros a moderados en las primeras horas de la noche, como resultado de una inestabilidad relacionada con una vaguada en el Pacífico. Sobre este fenómeno, la CVC explicó que el flujo convergente de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) mantiene la inestabilidad en el occidente colombiano, y los “modelos dinámicos globales proyectan un potencial de precipitación moderado para la jornada actual, registrando un marcado descenso de humedad para el resto del día”.

En suma, el pronóstico del clima es una herramienta respaldada por ciencia y tecnología para anticipar el comportamiento atmosférico, sustentada por observaciones masivas y procesamientos informáticos especializados.

¿Cómo se recoge y procesa la información para el pronóstico del clima?

El proceso inicia con la observación global de variables como temperatura, presión, humedad y viento, recogidas por estaciones terrestres, boyas, aviones, globos sonda y satélites meteorológicos. Posteriormente, estos datos se procesan en centros equipados con supercomputadoras que simulan el comportamiento de la atmósfera usando modelos numéricos basados en las leyes de la física.

¿Qué es la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) y cómo afecta el clima?

La Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) es una franja de baja presión donde convergen los vientos del hemisferio norte y sur. Según la CVC, su influencia puede crear inestabilidad atmosférica y aumentar la probabilidad de lluvias, como ocurre en el occidente colombiano durante ciertas jornadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.