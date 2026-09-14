Por: Noticiero 90 minutos

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La empresa de Servicios Públicos de Cali, Emcali, anunció que este lunes diversos sectores de la ciudad experimentarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable. La información divulgada indica que estas suspensiones se deben a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto, una acción que busca garantizar el correcto funcionamiento y optimización de este servicio esencial para los habitantes de la capital vallecaucana.

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De acuerdo con Emcali, la Gerencia de Acueducto planea ejecutar maniobras específicas que incluyen la reposición de válvulas y la modernización de las redes en puntos clave de la ciudad. Este tipo de labores, consideradas rutinarias por la entidad, son imprescindibles para mantener en óptimas condiciones la infraestructura que suministra agua a los diversos barrios. No obstante, durante el desarrollo de las actividades, el servicio será suspendido temporalmente en las zonas intervenidas, afectando a numerosas familias.

Entre los barrios confirmados que estarán sin agua se encuentran La Libertad (calle 19 # 32 A 36), Nueva Floresta (calle 52 # 19-04), San Marino (carrera 7 C # 62-16), Alfonso López (calle 70 # 7-03), Bosques del Limonar (carrera 66 con calle 13 A), Comuneros (carrera 29 A # 54 A 02), Paso de Comercio (carrera 1 GN # 73-02), Olímpico (calle 13 # 37-00), Tequendama (calle 5 A # 41-20) y La Flora (avenida 4 N # 38 N 00). Esta amplia cobertura refleja la magnitud de los trabajos y la intención de la compañía de abarcar diferentes puntos estratégicos de la ciudad para mejorar la calidad del servicio.

De forma paralela, Emcali informó que continúan los trabajos de reparación en una tubería de gran diámetro en los barrios La Base y Las Ceibas, específicamente en la carrera 8 entre la calle 56 y la calle 62. Debido a estas obras, se ha efectuado el cierre total de ambas calzadas en ambos sentidos, una medida necesaria para llevar a cabo las intervenciones con seguridad. La entidad advierte además sobre la posible disminución de presión en el suministro de agua en varias zonas del norte de Cali, alimentadas por esta red principal.

Finalmente, se confirmó el reemplazo, pruebas y puesta en funcionamiento de un nuevo motor-bomba en la Estación de Bombeo Terron I, una maniobra programada que implica la suspensión temporal del servicio desde las 11:30 a.m. Todas estas acciones, según Emcali, son parte de un cronograma que apunta a la modernización y estabilidad del acueducto en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua este lunes por trabajos de Emcali?

La suspensión temporal del servicio de agua potable afectará a diez barrios específicos de Cali: La Libertad, Nueva Floresta, San Marino, Alfonso López, Bosques del Limonar, Comuneros, Paso de Comercio, Olímpico, Tequendama y La Flora. De acuerdo con la información oficial de Emcali, la medida responde a trabajos de mantenimiento y optimización de las redes de acueducto.

¿En qué consisten los trabajos de reparación que ejecuta Emcali en la red de acueducto?

Las labores que desarrolla la Gerencia de Acueducto de Emcali comprenden la reposición de válvulas, reparación de tuberías de gran diámetro y el reemplazo de motor-bomba en estaciones de bombeo. Estas intervenciones son necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio de agua en diferentes sectores de Cali, según indicó la entidad responsable.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.