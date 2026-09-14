Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un presunto abuso de autoridad sacudió la madrugada del 12 de septiembre en Ibagué, cuando una mujer denunció públicamente la actuación de funcionarios de tránsito durante un operativo. La denunciante, quien se identificó como hermana del ciudadano involucrado, decidió hacer pública la situación por temor a represalias y ante la preocupación por la integridad física de su familiar. Así lo expresó al afirmar: “Hoy hablo porque tengo un profundo temor por su integridad y por su vida”.

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De acuerdo con el relato de la mujer, los hechos comenzaron cuando su hermano se encontraba circulando en motocicleta en compañía de una amiga. Según su versión, los funcionarios de tránsito detuvieron a ambos por una infracción relacionada con el uso del chaleco reflectivo, un elemento exigido para los acompañantes en este tipo de vehículos. La denunciante asegura que su hermano presentó la documentación requerida y manifestó disposición para responder por la infracción. Sin embargo, narra que la situación se agravó cuando los funcionarios informaron la intención de inmovilizar la motocicleta.

El ciudadano, al solicitar la explicación correspondiente, encontró resistencia por parte de los funcionarios, lo que habría derivado en un forcejeo. “Los dos terminaron en el suelo, le quitaron el celular, le quitaron su herramienta, le quitaron su documentación”, según relató la denunciante. Además, detalló que en ese momento varios uniformados de la Policía intervinieron físicamente, golpeando y sujetando al hombre por el cuello y el pecho, situación que, afirma la hermana, quedó registrada en videos.

La preocupación de la familia aumentó debido a que, de acuerdo con la mujer, el ciudadano tiene antecedentes cardíacos y dificultades para respirar. Durante el procedimiento, asegura, su hermano presentó serias complicaciones respiratorias, hasta el punto de ser llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para exámenes médicos y tras lo sucedido fue incapacitado durante dos días.

En medio de la denuncia, la mujer pidió a las autoridades investigar los hechos y garantizó que su sentir se basa en el deseo de que los ciudadanos no deban defenderse frente a quienes, en teoría, están para brindar protección: “Nosotros como ciudadanos no deberíamos estarnos defendiendo de nuestras autoridades porque ellos están es para cuidarnos, no para maltratarnos”. Hasta el momento, la información corresponde únicamente a la versión pública de la familiar del ciudadano implicado y, según consta, las autoridades no se han pronunciado respecto al caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el chaleco reflectivo en la normatividad de tránsito y por qué es obligatorio?

El chaleco reflectivo es una prenda exigida por la normatividad de tránsito para quienes se movilizan en motocicleta, especialmente para acompañantes, con el fin de mejorar la visibilidad y disminuir riesgos de accidentes. En el caso mencionado, la supuesta infracción relacionada con este elemento originó el operativo que derivó en la denuncia pública.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la denuncia de abuso de autoridad en Ibagué?

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso denunciado. Esto significa que solo existe la versión entregada por la hermana del afectado y que no hay un comunicado oficial ni respuesta por parte de los funcionarios implicados o sus superiores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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