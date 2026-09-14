La búsqueda de la avioneta Cessna T206 de matrícula HK4985, que desapareció mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, se concentra este lunes en una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó.

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La aeronave, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, llevaba cinco personas: un piloto y cuatro pasajeros que habían participado en una brigada de salud en Condoto. La Aeronáutica Civil confirmó que el último contacto con la tripulación ocurrió a las 9:23 de la mañana del domingo 13 de septiembre y posteriormente se activó una radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira.

(Lea también: Último audio de avioneta desaparecida en Chocó, antes de perder contacto: revelan qué ocurrió)

Aunque inicialmente la señal de emergencia fue relacionada con el área del cerro Tatamá, los esfuerzos terrestres se concentran principalmente en sectores rurales de Tadó, municipio ubicado en el Alto San Juan y vecino de Pueblo Rico, Risaralda.

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Entre los puntos mencionados por las autoridades locales están las comunidades de Bochoromá, Farallones y Cañaveral, además de los sectores de Chatos y Brisa de Jovaro, de acuerdo con el alcalde de Tadó, Juan Carlos Palacio.

El área hace parte de una región montañosa y selvática de difícil acceso. El cerro Tatamá, por su parte, se encuentra en una zona de confluencia entre Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, lo que ayuda a dimensionar la complejidad geográfica del operativo.

Uno de los elementos que genera mayor inquietud entre quienes participan en la búsqueda son los reportes de habitantes que aseguran haber visto la aeronave antes de que se perdiera la comunicación.

Según el alcalde de Tadó, los testimonios recopilados apuntan a que el avión habría pasado a muy baja altura sobre algunos sectores rurales.

“La aeronave pasó por allí muy, pero muy bajita. No es normal en un sitio como este que pase tan bajita la aeronave”, aseguró Juan Carlos Palacio en declaraciones a Noticias Caracol.

La información, sin embargo, hace parte de los reportes entregados por habitantes y autoridades locales y no constituye todavía una explicación oficial sobre lo ocurrido con la aeronave. Noticias Caracol también reportó que testigos indicaron que el avión fue visto volando bajo antes de que se perdiera el contacto.

Las condiciones del terreno han convertido la operación en una carrera contra el tiempo. El alcalde explicó que se trata de una zona con selva espesa, montañas y frecuentes cambios climáticos. Durante la jornada anterior, las fuertes lluvias y la neblina dificultaron el ingreso de los equipos y obligaron a suspender temporalmente algunas labores por razones de seguridad.

A pesar de las dificultades, Palacio entregó un dato que mantiene la expectativa sobre el resultado de la búsqueda: hasta el momento, los grupos que recorren el área no han encontrado señales visibles que permitan ubicar la avioneta.

“Por donde pasaron no se vio absolutamente nada de rastros ni de humo ni nada”, manifestó el mandatario local.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que la aeronave haya sufrido un accidente, ni tampoco se conoce oficialmente el estado de las cinco personas que iban a bordo.

El alcalde de Tadó informó que más de 150 personas, entre organismos de socorro y voluntarios, participan en el rastreo terrestre.

Ante la dificultad para avanzar entre la vegetación, las autoridades locales solicitaron apoyo tecnológico, especialmente mediante drones, que permitirían ampliar la cobertura de búsqueda en sectores a los que resulta complicado llegar caminando.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, también confirmó que las autoridades departamentales y las comunidades se articularon al operativo. Además, el Ejército dispuso un helicóptero para apoyar el rastreo desde el aire, aunque las condiciones meteorológicas han limitado las operaciones.

¿Qué se sabe de la avioneta desaparecida?

La Aeronáutica Civil confirmó que el Cessna T206 HK4985 salió de Condoto con destino a Guaymaral y llevaba cinco ocupantes.

Tras el último contacto a las 9:23 a. m., se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en el área del cerro Tatamá. Ante esto, fueron activados los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) y se coordinó el despliegue de Policía, Ejército y organismos de socorro.

Los cinco ocupantes fueron identificados como el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Según la Alcaldía de Condoto, el grupo había estado en el municipio participando en una brigada de salud con especialistas.

(Vea también: “Sí, se estrelló”: dan trágica versión sobre la aeronave que desapareció cuando iba a Guaymaral)

Mientras continúa el rastreo, investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se preparan para ingresar al área y adelantar las actuaciones correspondientes una vez sea localizada la aeronave.

Por ahora, la prioridad es encontrar el Cessna y establecer qué ocurrió durante el trayecto. La ubicación de la radiobaliza, los testimonios sobre el vuelo a baja altura y las condiciones meteorológicas serán elementos que deberán ser analizados por las autoridades.

La búsqueda continúa este lunes en la zona rural de Tadó, mientras familiares y comunidades esperan noticias sobre las cinco personas desaparecidas.

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