Las complejas condiciones meteorológicas que azotan por estos días al occidente del país continúan representando el principal obstáculo para los organismos de socorro. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó oficialmente que las intensas lluvias registradas en la zona rural del municipio de Tadó han limitado drásticamente las labores de rastreo y localización de la aeronave Cessna T206, identificada con la matrícula HK4985, con la cual se perdió todo tipo de contacto desde el pasado domingo 13 de septiembre.

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A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, la mandataria departamental detalló que el mal tiempo ha afectado de manera directa la operatividad de los equipos de rescate en el área de influencia del Cerro Tatamá. Sin embargo, explicó que se mantiene la expectativa de retomar los sobrevuelos y las operaciones aéreas coordinadas por la Aeronáutica Civil durante las primeras horas de este lunes 14 de septiembre, siempre y cuando las condiciones del clima presenten una mejoría significativa. “La búsqueda ha estado limitada por las intensas lluvias en la zona. A primera hora de la mañana, con mejoría de las condiciones meteorológicas se podrá retomar la búsqueda aérea liderada por la Aeronáutica Civil”, indicó Córdoba-Curi.

El vuelo de la aeronave privada, que había despegado del Aeropuerto Mandinga de Condoto con cinco ocupantes a bordo —un piloto y cuatro pasajeros que se dirigían hacia el Aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá—, encendió las alarmas luego de que se emitiera el último reporte de comunicación a las 9:23 a. m. del domingo a unas 33 millas del VOR de Pereira. De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades locales, los profesionales que viajaban en la avioneta habían permanecido durante los días anteriores en Condoto adelantando una brigada de salud especializada para atender a las comunidades vulnerables de la región.

Ante la emergencia, la articulación institucional no se ha hecho esperar. La gobernadora destacó el respaldo incondicional de los habitantes de la zona, señalando que tanto las comunidades indígenas como las afrodescendientes del sector, en estrecha colaboración con las autoridades territoriales y los organismos de socorro, se han sumado a las tareas de apoyo y rastreo terrestre. Por su parte, el alcalde de Condoto, Gustavo Elías Hincapié Mosquera, mantiene un monitoreo constante con la central aeronáutica para centralizar la información oficial y evitar la propagación de datos falsos.

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Finalmente, la mandataria departamental ratificó el compromiso absoluto del gobierno regional con las labores de localización y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de los ocupantes, asegurando que los equipos no bajarán la guardia en esta compleja zona montañosa: “Hacemos votos, de todo corazón, por encontrarles con prontitud para que puedan retornar a sus familias. No cesaremos en su búsqueda”, puntualizó.

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