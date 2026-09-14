La búsqueda de una avioneta Cessna T206, de matrícula HK4985, continúa luego de que se perdiera el contacto con la aeronave cuando cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

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El avión, al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, transportaba cinco personas: un piloto y cuatro pasajeras.

La última comunicación con la tripulación se registró el domingo 13 de septiembre, cerca del cerro Tatamá.

Según la Aeronáutica Civil, el último reporte ocurrió a las 9:23 de la mañana y posteriormente se activó la radiobaliza de emergencia, cuya señal permitió establecer una zona hacia la cual se dirigieron los equipos de búsqueda y salvamento.

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Las operaciones se concentran en una zona rural de Tadó, en Chocó, considerada de difícil acceso.

En el operativo participan la Aeronáutica Civil, el Ejército, la Policía, organismos de socorro y habitantes de las comunidades. El Ejército dispuso un helicóptero para apoyar el rastreo desde el aire, pero las intensas lluvias y las condiciones meteorológicas han dificultado las labores.

Los cinco ocupantes fueron identificados como el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

Habían estado en Condoto participando en una brigada de salud antes de emprender el viaje hacia Bogotá.

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