Por: El Espectador

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La reciente declaración de 25 galardonados con la medalla Fields, la distinción internacional más relevante en matemáticas, ha abierto un debate en torno al papel que desempeñan las empresas de inteligencia artificial (IA) en la investigación matemática. Todo se motivó luego de que OpenAI, empresa reconocida por su desarrollo de tecnología IA, afirmara haber solucionado el problema matemático del Milenio de Navier-Stokes, una cuestión sin respuesta desde hace 90 años, según información de El Espectador. Estos reconocidos matemáticos, mediante una carta pública, manifestaron su inquietud ante lo que consideran una falta de sintonía entre los intereses de las compañías tecnológicas y los de la propia comunidad científica y creativa.

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De acuerdo con el documento, la manera como se conciben y resuelven los problemas más difíciles en matemáticas históricamente implica una creación colectiva: primero surgen nuevos enfoques, que luego, a través de debates, charlas y publicaciones, se integran al saber común y perduran con el paso del tiempo. Los firmantes recalcan que el verdadero valor reside en los estudiantes y las ideas, y que proponerles desafíos sirve para formar nuevas generaciones capaces de innovar, más allá de hallar respuestas inmediatas.

La carta enfatiza que, pese a los avances recientes de la IA en la resolución de problemas matemáticos, el objetivo central de esta labor debería ser la comprensión conceptual y el estímulo a la introspección intelectual. Según los ganadores de la medalla Fields, ignorar este propósito puede llevar a que la IA termine siendo contraproducente, pues la velocidad y cantidad de respuestas tipo "verdadero/falso" podría acabar con los espacios fértiles donde nacen nuevas ideas, en vez de fomentar la creatividad.

Además, los matemáticos advierten que los anuncios apresurados y la escasa atención a la corrección, la metodología y los antecedentes, aumentan el riesgo de errores, plagios y reconocimientos incorrectos. Esto resulta preocupante, ya que el trabajo intelectual no solo consiste en producir resultados, sino en cultivar la capacidad de formular más preguntas y generar entendimiento profundo.

Finalmente, los expertos subrayan que la matemática debe adaptarse a los cambios y el potencial de la inteligencia artificial; sin embargo, tanto sus ventajas como sus riesgos dependerán fundamentalmente de las decisiones que tomen quienes defienden y construyen estas herramientas. Sostienen que el reto para toda la humanidad será lograr que la transformación tecnológica no desvíe la esencia y el objetivo original de la investigación matemática.

¿Por qué la comunidad matemática manifestó preocupación frente al avance de la inteligencia artificial en su campo?

La carta firmada por los ganadores de la medalla Fields señala que la rapidez con la que la inteligencia artificial resuelve problemas matemáticos puede atentar contra los procesos de discusión, aprendizaje y desarrollo conceptual que caracterizan la formación matemática. Además, existe temor de que los procesos automatizados resten importancia al trabajo humano y a la construcción colaborativa de conocimiento.

¿Qué es el problema del Milenio de Navier-Stokes y por qué es tan relevante?

El problema del Milenio de Navier-Stokes, mencionado en la declaración, es uno de los siete problemas matemáticos identificados como los más importantes y desafiantes. Lleva casi un siglo sin una solución aceptada, lo que le da gran significado en la comunidad. Su eventual resolución, ya sea por humanos o inteligencia artificial, tendría un impacto considerable en la matemática y sus aplicaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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