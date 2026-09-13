Por: Caracol TV

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El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, marcó su posición frente a la actual discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA). Según declaraciones recogidas por CNN, Johnson rechazó cualquier intento de imponer una moratoria al desarrollo de la IA en el país. En contexto, esta declaración llega después de que empresarios influyentes como Dario Amodei, fundador de Anthropic; Sam Altman, líder de OpenAI; y Elon Musk, de xAI, manifestaran su preocupación sobre el ritmo acelerado con el que evoluciona esta tecnología y sugirieran la necesidad de desacelerar su avance.

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El líder republicano planteó que la cuestión central es la seguridad nacional, enfatizando que Estados Unidos debe mantener su liderazgo tecnológico frente a China. Johnson sostuvo: "No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar". Además, expresó que encontrar el equilibrio entre mantener la innovación y garantizar la seguridad de los modelos de IA es fundamental. Para abordar estos retos, Johnson propuso realizar una reunión con los principales actores de la industria tecnológica, estimando que este encuentro podría llevarse a cabo en los días siguientes.

El debate se intensificó luego del ensayo publicado por Dario Amodei, quien pidió reducir el ritmo de avance de la IA para evitar riesgos crecientes. Entre estos peligros, Amodei mencionó el posible uso indebido de la IA para realizar ciberataques y actos de bioterrorismo, así como la pérdida de control sobre los sistemas inteligentes y una potencial disrupción en la economía.

Pese a reconocer la necesidad de cierto marco normativo, Johnson insistió en que cualquier regulación debe ser "significativa" y no frenar la capacidad competitiva de Estados Unidos. Así lo expresó en una entrevista con NBC: "La normativa no debe asfixiar la innovación estadounidense". El presidente de la Cámara subrayó que, en el contexto internacional actual, no perder la ventaja respecto a China es decisivo para la seguridad del país.

AGENCIA EFE

¿Qué riesgos asociados a la inteligencia artificial mencionaron los líderes tecnológicos estadounidenses?

De acuerdo con información publicada en el ensayo de Dario Amodei y citada en el artículo, los principales riesgos vinculados al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial incluyen el uso de la tecnología para ciberataques y bioterrorismo, la pérdida de control sobre los sistemas de IA y consecuencias potenciales de disrupción económica.

¿Por qué el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. rechaza una moratoria para el desarrollo de la inteligencia artificial?

Según entrevistas de CNN y NBC citadas en el texto, Mike Johnson sostiene que pausar el desarrollo de la inteligencia artificial pondría en riesgo el liderazgo tecnológico de Estados Unidos frente a China y, por lo tanto, representaría una amenaza directa a la seguridad nacional del país. Por ello, defiende buscar regulaciones que no ahoguen la innovación, pero rechaza frenar el avance de la industria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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