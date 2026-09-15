La dotación laboral es un derecho de los trabajadores que cumplan determinados requisitos y no debe confundirse con el uniforme o los elementos de protección personal.

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Según expertos, la dotación es una prestación social que, una vez entregada, pasa a ser propiedad del trabajador. Está dirigida a empleados que ganen hasta dos salarios mínimos, equivalentes a $3,5 millones en 2026, y que lleven al menos tres meses vinculados a la empresa.

El Código Sustantivo del Trabajo establece que la dotación incluye un vestido de labor y un par de zapatos adecuados para las funciones.

Debe entregarse gratuitamente tres veces al año: el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre. No puede pagarse directamente en dinero, aunque puede suministrarse mediante bonos para adquirir ropa y calzado.

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El caso de una trabajadora de Zara, a quien le exigieron entregar los zapatos que utilizaba durante su jornada, abrió el debate sobre la diferencia entre dotación y uniforme.

Si el calzado era parte del uniforme y una herramienta de trabajo, la empresa podría solicitar su devolución.

Sin embargo, los abogados cuestionaron la forma en que se hizo la exigencia, pues debió respetarse la buena fe y la dignidad de la trabajadora.

Además, dependiendo de las circunstancias, una actuación de este tipo podría generar una investigación por acoso laboral o incumplimientos ante el Ministerio del Trabajo.

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