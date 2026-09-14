Mucho antes de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, Amancio Ortega tuvo que empezar a trabajar cuando apenas tenía 12 años. El empresario nació en 1936 en Busdongo de Arbás, un pequeño pueblo de León, España, en una familia con recursos limitados. Su situación lo llevó a abandonar la escuela para buscar empleo y ayudar económicamente a su hogar.

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Su primer acercamiento al mundo de la moda ocurrió en La Coruña, donde trabajó como cadete en una tienda de camisas. Allí conoció de cerca el funcionamiento del negocio textil y adquirió experiencia que más adelante sería clave para construir su propio proyecto empresarial.

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En 1963 Ortega fundó Confecciones GOA, una compañía dedicada inicialmente a la fabricación de batas. Sin embargo, el gran salto llegó en 1975, cuando abrió la primera tienda Zara. La propuesta combinaba diseños accesibles con una constante renovación de las prendas, una fórmula que terminó asociándose con el concepto de moda rápida.

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Amancio Ortega / Getty

Una década después Ortega creó Inditex, grupo que reunió a Zara y otras reconocidas marcas como Bershka, Pull&Bear y Massimo Dutti. La compañía comenzó una expansión internacional que la llevó a tener presencia en más de 90 países y miles de establecimientos.

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Pero el patrimonio de Ortega no depende únicamente de las tiendas de ropa. Tras la salida de Inditex a bolsa en 2001, el empresario destinó cerca de 24.000 millones de dólares a la compra de más de 200 propiedades en una docena de países. Su portafolio incluye edificios de oficinas, centros comerciales y otros activos ubicados en ciudades como Londres, Nueva York, Toronto y Seúl.

Buena parte de esas propiedades se mantiene durante largos periodos, con una estrategia centrada en ubicaciones de alto valor y arrendatarios de primer nivel. Entre las inversiones aparecen inmuebles ocupados por compañías como Amazon, lo que ha fortalecido el flujo de ingresos de su patrimonio.

La fortuna de Ortega también se ha extendido hacia sectores como la energía y las telecomunicaciones. Aunque dejó la presidencia de Inditex en 2011, conservó una participación mayoritaria en el grupo, mientras que su hija Marta Ortega asumió posteriormente la presidencia de la compañía.

El patrimonio de Ortega superaba los 140.000 millones de dólares, mientras que el valor de sus inversiones inmobiliarias lo ubica entre los grandes propietarios de bienes raíces comerciales del planeta. Así, el hombre detrás de Zara terminó convirtiendo su éxito en la moda en un imperio mucho más amplio.

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