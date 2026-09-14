El caso de una trabajadora de Zara que fue captada en un video saliendo descalza de un establecimiento en Bogotá continúa causando reacciones. La joven decidió contar su versión de lo ocurrido y aseguró que la situación tuvo un fuerte impacto en su estado emocional.

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En entrevista con CityTV, la trabajadora explicó que inicialmente intentó comunicar lo sucedido a sus superiores antes de hacer público el video que terminó circulando ampliamente en redes sociales.

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Según el relato de la joven, después de enviar el material a integrantes de la administración de la empresa, no recibió la respuesta que esperaba.

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“Yo envié ese video a mis administrativos y lo único que recibí fue bloqueos. Me bloquearon del WhatsApp, no me dijeron nada, por eso tomé la iniciativa de subirlo a las redes”, aseguró en diálogo con CityTV.

La trabajadora sostuvo que esa situación la llevó a recurrir a las redes sociales como una manera de hacer visible lo que, según su versión, había ocurrido.

La joven también aseguró que el episodio tuvo consecuencias emocionales para ella y que posteriormente acudió a un servicio de urgencias.

“Yo fui a urgencias, psicológicamente estoy mal, estoy muy afectada”, manifestó.

Además, explicó que actualmente siente temor y vergüenza frente a la posibilidad de regresar a su lugar de trabajo, debido a la exposición que tuvo el caso.

“Solo me ha llamado un señor de RH que me dijo que no tuviera miedo porque yo le dije que tenía miedo de ir a trabajar”, relató.

Según su testimonio, en esa conversación también expresó sentirse profundamente afectada por la situación.

“Tengo pena, tengo vergüenza, mi corazón está hecho pedazos por la humillación tan grande que me hicieron pasar”, afirmó.

La joven agregó que el representante de Recursos Humanos le habría indicado que podía comunicarles aquello que quisiera solicitar.

“Lo que me dice es que no tenga miedo y que lo que yo quiera pedir les diga”, señaló.

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Ministerio del Trabajo inspeccionó establecimiento

El caso se conoció en medio de una actuación del Ministerio del Trabajo, que este lunes 14 de septiembre realizó una inspección presencial en un establecimiento de Zara ubicado en el Centro Comercial Unicentro, en Bogotá, operado por Texmoda S.A.S.

La diligencia fue adelantada por la Dirección Territorial Bogotá, a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral, como parte de las facultades de inspección, vigilancia y control de la entidad.

Los funcionarios buscan verificar directamente las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral y revisar aspectos relacionados con normas laborales, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

¿Qué puede pasar después de la inspección?

La visita del Ministerio del Trabajo se encuentra en una etapa de verificación. Esto significa que la inspección no constituye por sí misma una sanción ni confirma que haya existido una infracción.

Una vez concluida la diligencia, los funcionarios deberán elaborar el acta y el informe con los resultados encontrados. A partir de estos documentos, la entidad determinará si corresponde adoptar alguna medida.

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Dependiendo de los hallazgos, podrían establecerse acciones como un plan de mejoramiento o medidas preventivas, de acuerdo con las circunstancias que sean verificadas.

Mientras tanto, la trabajadora continúa dando a conocer su versión de los hechos y el video sigue generando debate en redes sociales.

Las declaraciones sobre su afectación emocional corresponden a su propio testimonio; cualquier conclusión sobre las circunstancias laborales del caso deberá establecerse mediante las actuaciones correspondientes de las autoridades y las partes involucradas.

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