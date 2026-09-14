El Gobierno de Abelardo de la Espriella ya definió quién estará al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), luego de la salida de Ricardo Valencia Ramírez, quien apenas permaneció tres semanas en el cargo.

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(Vea también: Revelan la verdadera razón por la que De la Espriella sacó al director del Dane)

El nuevo director es Juan Manuel Alvarado Nivia, un economista cuya trayectoria profesional fue destacada por la Presidencia de la República al anunciar su designación.

La llegada de Alvarado Nivia se produce este lunes 14 de septiembre, después de que De la Espriella firmara el decreto mediante el cual declaró insubsistente a Valencia, quien había asumido la dirección del Dane el pasado 19 de agosto.

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De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, el nuevo director tiene experiencia tanto en el sector público como en el privado. En su perfil profesional figura como economista y máster en Economía, con más de 14 años de experiencia.

Sin embargo, hay un elemento particular detrás de su llegada al Gobierno: el presidente conoció su trabajo durante la organización de las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto.

El trabajo con las ayudas del terremoto que conoció De la Espriella

Uno de los aspectos destacados por la Presidencia para explicar la designación de Alvarado Nivia es el trabajo durante la organización de las ayudas para las víctimas del terremoto.

Según el Gobierno, durante ese proceso el presidente pudo conocer directamente sus capacidades de gestión y su compromiso con el servicio público.

Ese antecedente aparece como una de las razones que respaldan su llegada a la dirección del Dane, una entidad que tiene un papel fundamental en la elaboración y divulgación de las estadísticas oficiales de Colombia.

La experiencia adquirida durante la atención a la emergencia por el terremoto se convierte así en uno de los elementos que conecta su trayectoria reciente con su nuevo cargo.

Ahora tendrá bajo su responsabilidad una entidad estratégica para el funcionamiento del Estado y para la elaboración de información utilizada en la toma de decisiones públicas.

El nombramiento ocurre, además, en medio de un relevo particularmente rápido en la dirección del Dane. Valencia había llegado al cargo el 19 de agosto y fue retirado tres semanas después.

¿Qué tendrá que hacer el nuevo director del Dane?

La Presidencia ya estableció algunas de las primeras tareas que tendrá Alvarado Nivia al frente del Dane. Entre ellas está adelantar una revisión rigurosa de la información recibida del gobierno anterior y comunicar sus resultados al país de manera transparente.

El Gobierno también planteó como prioridad avanzar en la modernización de la entidad, tanto en sus capacidades institucionales como tecnológicas.

El objetivo anunciado es fortalecer al Dane para que el Gobierno y los ciudadanos tengan acceso a información estadística que sea rigurosa, independiente y confiable.

La nueva dirección también tendrá que trabajar en la actualización de las herramientas y procesos de una institución que produce información fundamental sobre la realidad económica y social del país.

La Presidencia señaló que busca llevar al Dane plenamente al siglo XXI y fortalecer sus capacidades para responder a las necesidades actuales del Estado.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.