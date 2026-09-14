Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

El monto del Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó fijado en 634,9 billones de pesos, luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaran la proposición mayoritaria presentada por el Gobierno. Con esta decisión, el Congreso cerró la primera discusión sobre el monto global de los recursos y dará paso al debate del articulado del proyecto.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Conmigo no”: De la Espriella paró en seco a excongresista que insinuó alianza con el Gobierno)

La votación se produjo después de que las cuatro comisiones alcanzaran el quórum decisorio y con la presencia en el recinto del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien llegó alrededor de las 3:30 p. m. La propuesta oficial consiguió respaldo en cada una de las células legislativas encargadas del primer debate.

En la Comisión Cuarta de la Cámara, el resultado fue de 22 votos a favor y seis en contra. En la Comisión Cuarta del Senado, 11 congresistas respaldaron la iniciativa y cuatro votaron negativamente. A estos resultados se sumaron los nueve votos por el sí y tres por el no registrados en la Comisión Tercera del Senado, y los 22 votos a favor y cinco en contra de la Comisión Tercera de la Cámara.

Lee También

El resultado conjunto dejó 64 votos favorables y 18 contrarios a la proposición que establece los 634,9 billones de pesos como monto del PGN para el próximo año.

La votación estuvo antecedida por el intento del Pacto Histórico de modificar la cifra. El representante Marco Hincapié presentó una proposición sustitutiva para llevar el presupuesto a 596,6 billones de pesos, una diferencia de cerca de 38,3 billones de pesos frente al monto defendido por el Gobierno.

(Lea también: “Estamos pagando la deuda del derroche [de Petro] con gota a gota”: De la Espriella, sobre crisis fiscal)

La propuesta alternativa no logró avanzar en la Comisión Cuarta de la Cámara. Allí, 21 representantes votaron en contra y siete la respaldaron. Entre los argumentos expuestos para sustentarla estuvo la necesidad de mantener una política de austeridad en el gasto público.

La iniciativa del Pacto Histórico también contemplaba recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. Durante la discusión se señaló que el planteamiento incluía $20 billones para la atención de la emergencia, en un escenario en el que se reportaban 19.142 viviendas destruidas y 104.037 viviendas no habitables.

Con el archivo de esa proposición, las comisiones pasaron a votar la propuesta mayoritaria y establecieron en $634,9 billones el techo sobre el cual continuará la discusión presupuestal.

La cifra aprobada implica un cambio frente al proyecto que había llegado inicialmente al Congreso. La primera versión, presentada a finales de julio durante la administración de Gustavo Petro, contemplaba $575,7 billones. La diferencia entre ambos documentos asciende a $59,2 billones.

El Ministerio de Hacienda explicó que la primera propuesta debía ser modificada para incorporar obligaciones relacionadas con pensiones, salud, salarios públicos, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, entre otros compromisos.

Dentro de la nueva composición presupuestal, el servicio de la deuda concentra 155,4 billones de pesos, con un incremento de 54,7 % frente a 2026. Los intereses asociados a esta obligación presentan, a su vez, un aumento de 37,3 %.

El presupuesto destinado al funcionamiento del Estado se ubica en 392,5 billones de pesos, mientras que la inversión contará con 86,9 billones de pesos, 2,8 % menos que el monto contemplado para 2026. Por su parte, los recursos de capital se acercan a 287 billones de pesos.

La distribución entre sectores también presenta variaciones frente al presupuesto aprobado para este año. Hacienda y Crédito Público registra la mayor adición, con 12,19 billones de pesos, seguida por Trabajo, con $8,51 billones; Defensa, con 6,04 billones; Educación, con $2,23 billones, y Salud, con $1,15 billones.

En el otro extremo, Minas y Energía presenta una reducción de 4,02 billones de pesos. Le siguen Ambiente y Desarrollo Sostenible, con un recorte de 450.141 millones de pesos; Culturas, Artes y Saberes, con 295.191 millones de pesos; Agricultura y Desarrollo Rural, con 258.723 millones de pesos, y Deporte, con 198.382 millones de pesos.

La discusión se da mientras persisten las advertencias sobre el comportamiento de las finanzas públicas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, calcula para 2027 un déficit primario de 4,5 % del PIB y un déficit total cercano a 10 % del PIB. La deuda neta, según sus estimaciones, podría alcanzar 67,3 % del PIB.

El organismo también ha identificado riesgos relacionados con las apropiaciones para salud, pensiones, subsidios de energía y gas y los gastos derivados de la emergencia ocasionada por el terremoto.

Con el monto definido, el siguiente paso será la discusión del articulado del proyecto. Las comisiones económicas tendrán hasta el 25 de septiembre para completar su aprobación en primer debate. Después, la iniciativa pasará a las plenarias de Senado y Cámara, que deberán culminar el trámite antes del 20 de octubre.

La legislación establece que, si el Congreso no aprueba el Presupuesto General de la Nación dentro de ese plazo, entrará a regir el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, junto con las modificaciones que hayan sido aprobadas durante el primer debate.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.