Por: CENET

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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, informó que el Gobierno no asignará recursos para la compra de nuevos predios en 2027 como parte de la reforma agraria. El anuncio, realizado durante la discusión del Presupuesto General de la Nación en las comisiones económicas del Congreso, responde a que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ya dispone de terrenos pendientes de utilización y enfrenta compromisos adquiridos en compras anteriores.

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Dangond explicó que la decisión obedece a la necesidad de revisar compras recientes, muchas de las cuales tienen pagos por saldar y presentan dificultades legales. Según lo expuesto ante el Congreso, se planteó la meta de adquirir tres millones de hectáreas en años anteriores; sin embargo, solo se compraron unas 350.000 hectáreas por un valor de 3,9 billones de pesos. De esa cifra, quedan pagos pendientes por 1,4 billones de pesos y existen dudas sobre las condiciones jurídicas de algunos predios entregados a campesinos y comunidades étnicas, ya que no todos cuentan con títulos formalmente registrados.

El ministro detalló que se iniciarán auditorías forenses para examinar las operaciones, verificar que los precios pagados correspondían a los valores de mercado y garantizar la transparencia de los procesos. Dangond advirtió que 1,4 billones de pesos destinados a pagos no serán desembolsados hasta que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía concluyan las revisiones. Aseguró que ya se han realizado entre 15 y 20 revisiones de precios y las cifras muestran que, en varios casos, los valores pactados superaban los del mercado, por lo cual es necesaria una verificación exhaustiva antes de desembolsar recursos adicionales.

Otro asunto preocupante es que varios de los terrenos entregados mediante títulos provisionales a más de 35.000 pequeños productores y comunidades étnicas aún están involucrados en procesos legales, dificultando la consolidación de la propiedad. Asimismo, muchos beneficiarios recibieron las tierras sin proyectos productivos, asistencia técnica ni financiación, obstáculos que limitan el aprovechamiento efectivo de los predios.

Frente a este panorama, el Ministerio de Agricultura replantea el enfoque de la reforma y priorizará la financiación, infraestructura de riego y acompañamiento técnico para aprovechar las tierras ya adquiridas. La ANT, por su parte, sufrirá una reducción del 60% en su presupuesto y orientará sus esfuerzos en infraestructura de riego y uso productivo de las tierras existentes. El Ministerio de Agricultura verá también una reducción del 32% en su presupuesto para 2027, pasando de 4,1 a 2,7 billones de pesos, pero Dangond enfatizó que el reto está en destinar más recursos a proyectos productivos y menos al funcionamiento de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno no comprará nuevas tierras para la reforma agraria en 2027?

La decisión de no comprar más tierras en 2027 surge porque la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ya posee un fondo con alrededor de un millón de hectáreas sin utilizar, y aún existen pagos y obligaciones jurídicas pendientes de adquisiciones pasadas. Según el ministro Dangond, resulta necesario revisar y regularizar estos terrenos antes de realizar nuevas inversiones, priorizando la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

¿Qué pasará con los campesinos que recibieron tierras sin títulos definitivos o proyectos productivos?

Los campesinos y comunidades étnicas que recibieron tierras sin títulos debidamente registrados o sin apoyo en proyectos productivos permanecerán en una situación incierta. El Gobierno revisará los títulos provisionales y buscará resolver los procesos judiciales pendientes, además de definir mecanismos para acompañar a los beneficiarios con asistencia técnica, financiación e infraestructura, según lo manifestado por el ministro Dangond.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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