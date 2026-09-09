Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de su vocero oficial Miller Soto, informó este martes sobre el avance de la auditoría forense iniciada respecto a la administración anterior encabezada por Gustavo Petro. Soto explicó que desde Prosperidad Social, entidad responsable de ejecutar políticas de inclusión y combate a la pobreza, se están revisando minuciosamente las cuentas, los contratos y la ruta del dinero público, con el propósito de clarificar el destino de cerca de 1 billón de pesos colombianos (COP) que se hallan en diferentes instrumentos financieros como fiducias y convenios. Esta revisión, detalló Soto, está enfocada en determinar si estos recursos fueron correctamente legalizados o si presentan irregularidades.

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Según lo mencionado por Miller Soto, la auditoría forense también ha puesto en evidencia la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido comprobada, especialmente concentrados en el periodo de la campaña electoral. Además, se identificaron donaciones realizadas en el primer semestre de 2026 sin que existan beneficiarios finales claros y varios nombramientos en los que, actualmente, se investiga si cumplen con los requisitos legales establecidos. Soto puntualizó que todas estas situaciones están siendo evaluadas cuidadosamente y que los resultados con incidencia en materia fiscal, disciplinaria o penal serán remitidos a las autoridades competentes, asegurando que “los responsables respondan y asuman las consecuencias”.

El vocero subrayó que, aunque la investigación se encuentra en proceso de verificación y se respetará el debido proceso, la administración de De la Espriella no tiene como política encubrir ni minimizar ninguna alerta relacionada con actos de corrupción, comprometiéndose a dar transparencia a cada hallazgo.

En paralelo, Soto también abordó el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario y las acciones oficiales frente a esta emergencia. Informó que, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), se puso en marcha el programa Forrajes Milagro para producir heno y silos destinados a las regiones más afectadas, garantizando así alimento para el ganado. Adicionalmente, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) habilitó el plan Combo Milagro de Riego, que incluye opciones de financiación preferente con incentivos para dotar a los campesinos de infraestructura como pozos profundos, motobombas sumergibles y sistemas de distribución de agua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la auditoría forense sobre la administración de Gustavo Petro?

La auditoría forense impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella implica una revisión detallada de contratos, cuentas y movimientos financieros de la gestión anterior. Se busca determinar la legalidad y trazabilidad de aproximadamente 1 billón de pesos en instrumentos financieros, identificar contratos de servicios presuntamente innecesarios y aclarar donaciones y nombramientos sospechosos, según declaraciones de Miller Soto.

¿Qué es el programa Forrajes Milagro y cómo apoya a los campesinos afectados por El Niño?

De acuerdo con Miller Soto, Forrajes Milagro es un programa desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Agrosavia para producir heno y silos en las zonas más golpeadas por el fenómeno de El Niño, garantizando alimento para el ganado. Además, el plan Combo Milagro de Riego permite a los productores acceder a herramientas de riego y financiamiento con condiciones ventajosas, fortaleciendo así la seguridad alimentaria y la resiliencia rural frente a la sequía.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.