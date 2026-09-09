Por: El Espectador

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El gobierno liderado por Abelardo de la Espriella continúa adelante con una exhaustiva auditoría forense a la administración del expresidente Gustavo Petro. Según explicó Miller Soto, vocero oficial de la Presidencia, las acciones comprenden una revisión detallada por parte del Departamento de Prosperidad Social, institución que está enfocada en examinar cuentas, analizar contratos y rastrear cuidadosamente el destino del dinero público manejado en el periodo examinado.

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De acuerdo con lo expuesto por Soto, se ha identificado la existencia de alrededor de 1 billón de pesos colombianos en fiducias, convenios y otros esquemas fiscales que requieren aclaración o legalización, como resultado de las investigaciones en curso. Esta auditoría ha llegado hasta la verificación de más de 900 contratos de prestación de servicios, cuyas necesidades reales no han sido ratificadas, en especial porque estuvieron concentrados en el periodo de campaña electoral, así como donaciones efectuadas durante el primer semestre de 2026, respecto a las que no se han encontrado beneficiarios finales con la debida claridad.

Soto recalcó que se están estudiando también los nombramientos realizados en ese tiempo, dado que existen dudas sobre el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para los cargos. Insistió en que cualquier hallazgo con posibles implicaciones fiscales, disciplinarias o penales será canalizado hacia las autoridades correspondientes, garantizando que quienes resulten responsables se vean abocados a las consecuencias legales establecidas. Asimismo, el vocero reiteró el compromiso del gobierno actual con la transparencia, subrayando que no se encubrirá, minimizará ni archivará ninguna alerta relacionada con posibles irregularidades o corrupción.

En otro frente, Miller Soto abordó la situación generada por el fenómeno climático de El Niño, el cual ha impactado negativamente el sector agropecuario. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y la corporación Agrosavia, respondió con la implementación del programa Forrajes Milagro, que está orientado a asegurar la producción de heno y silos en las regiones más golpeadas, salvaguardando así el alimento del ganado. Además, mediante la entidad Finagro se habilitó el Combo Milagro de Riego, que consiste en facilidades financieras de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo de capitalización rural que puede alcanzar el 30 %, junto con tecnología como pozos profundos y sistemas de riego eficientes, facilitando que los campesinos mantengan su actividad productiva pese a las adversidades climáticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una auditoría forense y cómo se aplica en la revisión del gobierno anterior?

Una auditoría forense es una investigación especializada orientada a identificar, documentar y esclarecer posibles irregularidades administrativas y financieras. En el contexto del proceso anunciado por el gobierno de De la Espriella, consiste en revisar contratos, cuentas y movimientos de recursos públicos para detectar inconsistencias, legalidad y eventuales actos de corrupción. Así, se busca garantizar que los responsables de posibles anomalías respondan ante las autoridades.

¿Cuáles son las medidas del gobierno frente a El Niño y cómo apoya al sector agropecuario?

Frente a las afectaciones de El Niño, el gobierno impulsó iniciativas como el programa Forrajes Milagro, destinado a la producción de alimento para el ganado en zonas críticas. Además, a través de Finagro, se facilitaron sistemas de riego y acceso a financiación con condiciones favorables, incluyendo periodos de gracia y subsidios, para que los campesinos y productores puedan sostener su labor y proteger su producción frente al fenómeno climático.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.