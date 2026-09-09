Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene bajo estricta vigilancia la gestión anterior liderada por Gustavo Petro, como lo confirmó el vocero oficial de la presidencia, Miller Soto. En una alocución reciente, Soto afirmó que desde Prosperidad Social —entidad encargada de diseñar y ejecutar políticas para reducir la pobreza y promover la inclusión social— se adelanta una auditoría forense a fondo sobre los recursos públicos y los contratos celebrados durante la administración anterior.

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De acuerdo con las declaraciones recogidas, este análisis incluye la revisión exhaustiva de cuentas, investigación minuciosa sobre contratos, así como el seguimiento puntual al manejo del dinero estatal. Hasta el momento, según el gobierno actual, las pesquisas han identificado cerca de COP 1 billón depositado en fiducias, convenios y otros mecanismos financieros cuya legalidad y destino aún deben aclararse o regularizarse. tales hallazgos forman parte de un proceso institucional enfocado en determinar responsabilidades y ordenar el uso de los recursos.

Al detallar los primeros resultados de la auditoría, Soto explicó: “La revisión técnica también expuso más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidad verificada —concentrados en plena campaña electoral—, donaciones del primer semestre de 2026 sin beneficiarios finales claros y nombramientos cuyos requisitos legales están bajo investigación”. Según el vocero, si se detecta alguna irregularidad con validez fiscal, disciplinaria o penal, toda la información respectiva será remitida a las autoridades pertinentes para que se tomen las acciones que corresponden conforme al debido proceso.

Asimismo, Soto subrayó que, pese a que la investigación sigue en fase de verificación, la administración de Abelardo de la Espriella “no va a encubrir, no va a minimizar y no va a engavetar una sola alerta de corrupción”, destacando el interés gubernamental en actuar con transparencia. El enfoque central es mantener la integridad institucional y entregar cada hallazgo relevante a los entes de control.

Por otro lado, el funcionario también mencionó el impacto del fenómeno climático de El Niño sobre el sector agropecuario. Explicó que, como respuesta, el Ministerio de Agricultura y Agrosavia pusieron en marcha el programa Forrajes Milagro, orientado a producir alimento para el ganado en las zonas más damnificadas. Igualmente, a través de la financiación de Finagro, se habilitó el Combo Milagro de Riego, proporcionando desde pozos profundos hasta sistemas solares para garantizar el suministro de agua y el respaldo financiero a campesinos y productores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales irregularidades halladas en la auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con Miller Soto, vocero de la presidencia, la auditoría forense identificó contrataciones de prestación de servicios sin justificación verificable realizadas durante la campaña electoral, donaciones efectuadas sin claridad sobre los beneficiarios finales y nombramientos bajo sospecha de no cumplir los requisitos legales. Además, se reportan recursos públicos en fiducias y otros convenios que aún requieren ser esclarecidos o regularizados.

¿Qué medidas está tomando el gobierno de Abelardo de la Espriella para apoyar al sector agropecuario afectado por El Niño?

El gobierno actual implementó el programa Forrajes Milagro, dirigido a la producción de heno y silos, y habilitó a través de Finagro el Combo Milagro de Riego, que incluye acceso a sistemas de agua y financiación favorable. Estas acciones buscan garantizar la seguridad alimentaria del ganado y brindar respaldo económico a campesinos y productores en las zonas afectadas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.