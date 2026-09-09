Por: El Espectador

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La tensión entre la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el gobierno de Abelardo de la Espriella se intensificó a raíz de la polémica generada por la forma en que el Ejecutivo ha comunicado los resultados de recientes operaciones militares, en las que han muerto varios miembros de grupos armados. La controversia alcanzó su punto más álgido tras unas declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien criticó la postura de Marín y aseguró que ella “se equivoca al equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad”, de acuerdo con su intervención pública.

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El pasado 6 de septiembre, Iris Marín le solicitó al presidente De la Espriella abstenerse de usar imágenes de cuerpos de personas muertas en operaciones militares como parte de los anuncios oficiales del Gobierno. Explicó que “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan”, y subrayó el peligro de normalizar la exposición de los cuerpos en declaraciones oficiales, pues podría convertir la muerte en un símbolo de poder y autoridad, según lo reportado ese día.

Rodrigo Lara, en respuesta, reconoció la labor de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos humanos pero lamentó lo que considera un error conceptual de Marín. Defendió que "el Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror", aludiendo a escenarios donde los grupos armados incursionan con estrategias de violencia, reclutan niños y controlan grandes zonas del país. Para Lara, equiparar al Estado con estos grupos es una comparación inadecuada.

El Gobierno aclaró que continuará aplicando la ley, sin dejar de enfatizar la importancia de la lucha institucional y la colaboración necesaria con la Defensoría. Marín, por su parte, insistió en mantener el diálogo y el seguimiento de alertas tempranas en zonas prioritarias, recalcando que la protección de los civiles y el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) son irrenunciables. Citó que, aunque los operativos militares pueden ser legales y en ocasiones indispensables, debe prevalecer el respeto por la vida y la dignidad, y agregó que incluso en la guerra existen límites claros que el Estado no debe sobrepasar.

La discusión subraya una preocupación de fondo: la manera en que el Estado comunica el uso legítimo de la fuerza y los riesgos de banalizar la violencia mediante la exposición pública de los muertos. Para la Defensoría, el deber estatal radica en enfrentar a los grupos armados dentro de los límites constitucionales, garantizando siempre el trato digno aún de quienes mueren en combate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la forma en que el Gobierno exhibe los resultados de operaciones militares?

La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, sostiene que el uso de imágenes de personas muertas en anuncios oficiales contribuye a normalizar la muerte y a convertirla en una exhibición de poder. Para la entidad, esta práctica puede banalizar el respeto por la dignidad humana y distorsionar el deber estatal de proteger la vida, incluso en el contexto de operaciones militares legítimas.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo se relaciona con las operaciones militares en Colombia?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que regulan la conducta de los conflictos armados con el objetivo de limitar sus efectos y proteger a las personas que no participan en las hostilidades. Según la Defensoría del Pueblo, las operaciones militares en Colombia deben llevarse a cabo dentro del marco constitucional y del DIH, garantizando los derechos humanos y el trato digno incluso de quienes mueren durante los enfrentamientos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.