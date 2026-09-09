Por: El Espectador

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El reciente recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo dejó tres militares muertos, seis heridos y dos ataques con drones en una sola noche, llevando a la región al centro del debate nacional sobre seguridad. Los hechos ocurrieron cuando el Ejército de Liberación Nacional (Eln) atacó el Cantón Militar El Trapiche en Ocaña y la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen. El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta el desafío de frenar la expansión del conflicto, que amenaza con alcanzar municipios del sur del Cesar. Estos ataques coinciden con el despliegue de una estrategia oficial de seguridad basada en operaciones ofensivas y persecución activa de los principales jefes criminales. El propio presidente marcó un giro frente a la administración anterior, al prometer "imponer la seguridad o la paz con las armas".

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En respuesta a la escalada, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció la reorganización de la campaña militar y policial llamada Esparta. Según El Espectador, la estrategia consiste en bloquear corredores utilizados por grupos ilegales y crear centros de inteligencia y judicialización, aunque expertos como Elizabeth Dickinson, de Crisis Group, advierten sobre el riesgo de perder la confianza de la comunidad con acciones que no calculen las consecuencias para la población.

Entre los fallecidos en Catatumbo se encuentran el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez. El ejecutivo enfatizó en sus redes sociales que “sus muertes no quedarán impunes”. Además, otra operación militar relevante fue la muerte de Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quien murió durante una acción conjunta del Ejército y la Policía. Este grupo, con raíces profundas en la sierra, ha consolidado una estructura criminal fuerte en diversas regiones, regulando aspectos de la vida comunitaria e imponiendo su gobernanza sobre rentas ilegales, especialmente la extorsión, como ha documentado la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

La ofensiva estatal, aunque celebra golpes contra capos, enfrenta críticas sobre su alcance y posibles consecuencias. La Defensoría del Pueblo respalda la nueva estrategia, pero insiste en la necesidad de intervenciones estructurales y de largo plazo que ofrezcan justicia, servicios y protección real a las comunidades. Además, la muerte de menores en bombardeos ha reavivado el debate sobre los límites de la fuerza usada por el Gobierno. Iris Marín, defensora del Pueblo, recordó la importancia de evitar prácticas de deshumanización y regresar a una política de seguridad que mide su éxito en garantizar derechos y salvar vidas, no solo en contar bajas de líderes criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la estrategia militar en la seguridad del Catatumbo y la Sierra Nevada?

La estrategia militar reciente ha permitido golpear a figuras clave de estructuras armadas y bloquear corredores estratégicos; sin embargo, según análisis de la FIP, el control territorial y el bienestar comunitario requieren de una presencia estatal más duradera y comprensiva, pues los golpes militares por sí solos no logran desmontar la injerencia criminal ni proteger plenamente a la población.

¿Qué papel cumple la Defensoría del Pueblo en los debates sobre seguridad y derechos humanos?

La Defensoría del Pueblo juega un rol fundamental al advertir sobre los riesgos humanitarios de la estrategia militar, defender la protección de los derechos humanos y exigir al gobierno que el respeto a la población civil y la justicia sean ejes centrales de cualquier política de seguridad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.