Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Iván Duque, expresidente de Colombia, entregó un detallado balance sobre la gestión del presidente Abelardo De La Espriella al cumplir su primer mes en el cargo, haciendo énfasis en los principales desafíos y respuestas institucionales de la nueva administración. Según declaró Duque, la administración De La Espriella inició su mandato enfrentando la grave coyuntura de un terremoto durante su primer día hábil. Ante este escenario, Duque destacó la coordinación entre diferentes niveles del Estado, incluyendo alcaldes, gobernadores e instituciones que, según su valoración, lograron articularse para responder de manera eficiente a la emergencia.

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De acuerdo con las declaraciones recogidas, Iván Duque afirmó: “Yo lo evalúo muy bien”, en referencia a las tareas que el Gobierno debió ejecutar durante el primer mes, resaltando como imprescindibles la capacidad de respuesta y la articulación institucional. El expresidente subrayó que no solo la atención a la emergencia fue relevante, sino también los pasos iniciales que se dieron en materia de seguridad y en la reactivación económica. Mencionó particularmente el “sinceramiento del presupuesto nacional”, lo que en su opinión constituyó un factor decisivo para el buen arranque del nuevo gobierno.

Adicionalmente, Duque se refirió a la definición de la cúpula de seguridad por parte del mandatario De La Espriella, encargada de liderar la estrategia nacional contra el crimen organizado. Consideró que esta decisión fue acertada, ya que envía un mensaje claro de respaldo institucional a la Fuerza Pública en el combate a las estructuras criminales. A su juicio, la tarea de enfrentar al crimen debe darse a través de la colaboración entre la Fuerza Pública y la justicia, integrando acciones para fortalecer la ofensiva contra organizaciones ilegales.

El expresidente Duque también lanzó cuestionamientos directos al gobierno del exmandatario Gustavo Petro. Criticó que durante cuatro años, la administración anterior, según su visión, no priorizó la lucha contra la criminalidad y optó por un tratamiento “con guante de seda” hacia los grupos ilegales. Destacó que, con el actual Gobierno, considera que el país recupera el rumbo en materia de seguridad y orden público. Así, la valoración de Duque se sustenta en la gestión de emergencias, el restablecimiento de la seguridad y los primeros pasos hacia la reactivación económica, componentes que, a su juicio, marcan una diferencia frente a la administración anterior.

¿Cómo evaluó Iván Duque el manejo de la emergencia por el terremoto bajo el Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Iván Duque valoró positivamente la respuesta inicial del Gobierno de Abelardo De La Espriella frente al terremoto que marcó el primer día hábil de su mandato. Destacó especialmente la coordinación entre alcaldes, gobernadores e instituciones para atender la emergencia, señalando que dicha articulación fue clave en el manejo eficiente de la situación.

¿Qué medidas en seguridad y economía resaltó Iván Duque del primer mes del nuevo Gobierno?

El expresidente subrayó la conformación de la cúpula de seguridad y el respaldo a la Fuerza Pública como pasos acertados, así como el proceso de sinceramiento del presupuesto nacional como base para una adecuada reactivación económica. Duque enfatizó que estas acciones permiten enfrentar el crimen organizado y sentar bases para el crecimiento económico en el arranque del gobierno de De La Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.