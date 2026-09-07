El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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La designación quedó establecida mediante el Decreto 1365, expedido el pasado 4 de septiembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores y firmado por el canciller Omar Nicolás Bula Escobar.

El decreto señala que Ordóñez estará adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la OEA y establece que los gastos relacionados con su traslado, incluidos viáticos, pasajes y transporte de menaje doméstico, serán cubiertos con recursos de la Cancillería y su Fondo Rotatorio.

Ordóñez regresará así al servicio público y a la diplomacia, después de haber ocupado importantes cargos, entre ellos magistrado del Consejo de Estado y procurador general de la Nación entre 2009 y 2016. También fue candidato presidencial en 2018.

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El exprocurador ya había representado a Colombia ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque, por lo que su nuevo nombramiento supone un regreso a ese organismo internacional.

La designación había sido anticipada por Carlos Suárez, estratega cercano al presidente De la Espriella, quien destacó públicamente la trayectoria y posiciones de Ordóñez.

Tras dejar la diplomacia, Ordóñez se había alejado de la vida pública para acompañar a su esposa durante una enfermedad.

El nombramiento de Alejandro Ordóñez también revive su antiguo enfrentamiento con Gustavo Petro, una disputa que se remonta a la época en que Ordóñez era procurador general.

En 2013, Ordóñez destituyó e inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá por irregularidades relacionadas con el cambio del sistema de recolección de basuras, una decisión que desató una fuerte confrontación política. Petro posteriormente fue restituido en el cargo y durante años ha señalado aquella actuación como un episodio de persecución política.

El propio Petro ha reconocido que la decisión de Ordóñez terminó impulsando su proyección nacional y, posteriormente, su llegada a la Presidencia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.