Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, informó que este lunes varios barrios de la ciudad se verán afectados por trabajos de reparación y mantenimiento tanto en las redes de acueducto como de energía. Estas intervenciones, necesarias para garantizar la calidad y continuidad en la prestación del servicio, podrían provocar interrupciones temporales en el suministro de agua y electricidad a lo largo del día, según el comunicado oficial.

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En este contexto, Emcali recomendó a los residentes tomar las precauciones pertinentes. Es fundamental almacenar agua para cubrir las necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos, evitando así contratiempos en las labores diarias del hogar. Entre los sectores que tendrán cortes de agua se encuentran barrios emblemáticos de la ciudad, cada uno con ubicaciones claramente identificadas: Capri (calle 11 A # 79 - 05), La Flora (av. 4 N entre calles 62 y 64), Normandía (av. 4 Oeste # 3 - 86), Villa Colombia (carrera 10 con calle 49), Gran Limonar - Cataya (carrera 66 A con calle 10 A), Buenos Aires (carrera 72 con calle 2 C) y Terrón Colorado (av. 9 Oeste # 25 A 42). Esta información fue dada a conocer por Emcali y replicada por medios como Noticiero 90 Minutos.

Adicionalmente, se llevan a cabo trabajos especiales en puntos estratégicos del sistema de acueducto. En la estación de bombeo Terrón III, técnicos avanzan en el reemplazo, prueba y puesta en funcionamiento de un motor-bomba, una acción esencial para mantener el flujo adecuado de agua en la zona. También continúan las reparaciones en tuberías de gran diámetro en la carrera 8 con calle 62, sector conocido como Las Ceibas, donde la magnitud de la infraestructura requiere intervenciones minuciosas. En Siloé, específicamente en el sector La Playita (calle 13 oeste con carrera 52), se ejecutan trabajos que persiguen restablecer la normalidad del servicio hídrico.

Las autoridades insistieron en la importancia de que los habitantes permanezcan atentos a futuras actualizaciones y, si es posible, consulten fuentes oficiales para conocer detalles sobre la restitución de los servicios y cualquier novedad que se presente durante la jornada. La transparencia en la comunicación y la cooperación ciudadana resultan claves para superar estas eventualidades con el menor impacto posible.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua este lunes según Emcali?

De acuerdo con información suministrada por Emcali, los barrios Capri, La Flora, Normandía, Villa Colombia, Gran Limonar - Cataya, Buenos Aires y Terrón Colorado enfrentarán cortes de agua debido a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes del acueducto durante este lunes.

¿Cuáles son los trabajos especiales que Emcali realiza en el sistema de acueducto?

Emcali anunció que realiza labores específicas como el reemplazo y prueba de un motor-bomba en la estación de bombeo Terrón III, así como la reparación de tuberías de gran diámetro en Las Ceibas y trabajos en Siloé sector La Playita. Estas acciones buscan asegurar el correcto funcionamiento y suministro de agua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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