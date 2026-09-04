Por: Noticiero 90 minutos

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Para este lunes 7 de septiembre, la Secretaría de Movilidad Distrital confirmó la continuidad del esquema de ordenamiento vial en Cali a través del programa “Pico y Placa”. Esta medida regulatoria busca disminuir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en la capital del Valle del Cauca, especialmente en horarios de alta circulación. Según la información entregada por las autoridades de tránsito, durante esta jornada la restricción afecta a todos los vehículos particulares cuyas placas terminan en los dígitos 9 y 0. Es fundamental que los conductores verifiquen el número final de la placa de su vehículo para evitar sanciones y cumplir con la normativa establecida.

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El horario en el que regirá la restricción de “Pico y Placa” se mantiene en el formato habitual, es decir, durante trece horas continuas, dando inicio a las 6:00 de la mañana y concluyendo a las 7:00 de la noche. Esto significa que desde el inicio hasta el cierre oficial de la medida, los vehículos particulares incluidos en la restricción no podrán circular en las vías principales de la ciudad. La Secretaría de Movilidad Distrital hace énfasis en la importancia de seguir las regulaciones para evitar multas y contribuir al flujo ordenado del tránsito urbano.

De manera especial, se recomienda evitar la circulación en dos puntos críticos: la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52. De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad Distrital, estos sectores presentan una alta congestión y continúan clasificados como zonas de alta precaución. Sus calzadas e infraestructuras adyacentes permanecen afectadas y se encuentran en riesgo de colapso, situación que incrementa las probabilidades de incidentes y dificulta la movilidad en dichos lugares. Por ello, los usuarios viales deben preferir rutas alternas y estar atentos a cualquier directriz adicional de las autoridades.

En conclusión, quienes circulan por Cali el lunes 7 de septiembre deben cumplir estrictamente con la restricción del “Pico y Placa” para placas terminadas en 9 y 0, así como prestar atención a los avisos y recomendaciones emitidas sobre zonas de riesgo o vías afectadas. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad Distrital, estos controles buscan garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario y a quién aplica el “Pico y Placa” en Cali para este lunes 7 de septiembre?

La restricción regulatoria del “Pico y Placa” para este lunes en Cali está dirigida a vehículos particulares cuyas placas terminan en los números 9 y 0. El horario de aplicación se extiende desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, cubriendo trece horas continuas durante toda la jornada, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad Distrital.

¿Por qué deben evitarse las intersecciones de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52 en Cali?

Las autoridades recomiendan evitar completamente la circulación por la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52 porque ambas presentan una congestión significativa y sus infraestructuras han sido reportadas como dañadas, manteniéndose en estado de alerta por su riesgo de colapso. Los conductores deben priorizar rutas alternas para garantizar su seguridad y la de los demás usuarios de la vía.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.