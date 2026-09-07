El gobierno de Abelardo De la Espriella sacudió el tablero político y diplomático al confirmar la llegada de un viejo conocido de la política nacional a un alto cargo internacional. Se trata de Alejandro Ordóñez Maldonado, quien fue designado oficialmente como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

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El nombramiento quedó totalmente en firme gracias al Decreto 1365, expedido el pasado 4 de septiembre de 2026 por el presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con esta movida, el exprocurador y figura conservadora asume un cargo catalogado bajo el código 0036 y grado 25 dentro de la planta de personal destinada a las misiones diplomáticas del país.

La designación se da en estricto ejercicio de las facultades constitucionales y legales del mandatario, amparándose en el artículo 189 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 274 de 2000, que regula toda la movida de la carrera diplomática y consular en el territorio nacional.

Pero como bien se sabe, un trasteo internacional de esta magnitud no sale gratis. El documento oficial también deja claro que todos los gastos relacionados con el traslado, viáticos, el transporte del menaje doméstico y la asignación de los respectivos pasajes para el nuevo embajador saldrán directamente de los bolsillos del Estado, específicamente de los presupuestos asignados al Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

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Por su parte, la Dirección de Talento Humano de la Cancillería será la encargada de ponerle el sello final a los trámites burocráticos y comunicar oficialmente el decreto, el cual entró en vigencia de manera inmediata desde la misma fecha de su expedición en Bogotá.

Con esta movida diplomática, Ordóñez se instala formalmente en la misión permanente de Colombia en Estados Unidos, representando los intereses del país ante uno de los organismos multilaterales más pesados e influyentes de todo el continente americano, en medio de lo que promete ser una nueva etapa para la política exterior del actual mandato.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.