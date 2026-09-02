Por: El Espectador

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En horas de la noche del 2 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella oficializó su primer cambio dentro del gabinete ministerial, según comunicó El Espectador. Viviane Morales, hasta ahora ministra de Educación, dejará su cargo a partir del 7 de septiembre por motivos personales que debe atender con urgencia. De acuerdo con las cartas intercambiadas entre Morales y el presidente, la funcionaria informó que una "situación familiar inesperada" reclama de manera inmediata toda su atención, hecho que le impide continuar con las exigencias propias de su cargo y la llevó a presentar una renuncia irrevocable.

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En reemplazo de Morales, De la Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos, una figura reconocida en círculos académicos y políticos. Como lo describe un perfil de la Universidad de la Sabana, Hoyos es abogada graduada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con doctorados tanto en Jurisprudencia por esa misma casa de estudios como en Derecho por la Universidad de Navarra, en España. Su experiencia docente es amplia, habiendo sido profesora en instituciones como la Universidad Gran Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de la Sabana, donde ejerció como directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho.

Dentro de su trayectoria pública, Hoyos ocupó el cargo de procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia entre 2008 y 2016, bajo la administración de Alejandro Ordóñez. Este periodo estuvo marcado por varios desacuerdos con organizaciones no gubernamentales que defendían los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Según El Espectador, durante 2013 su participación en debates sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo suscitó controversia ante distintos partidos y ONG, pues era sabido que Hoyos no compartía la figura matrimonial para parejas homosexuales.

En su hoja de vida se incluyen también roles como conjuez de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y su paso por el comité distrital de defensa y promoción de derechos humanos en la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún). Además, ha publicado obras como ‘De la dignidad y los derechos humanos’, ‘Las personas y sus derechos’ y ‘La libertad religiosa en la Constitución de 1991’.

Hasta el momento, Ilva Myriam Hoyos no ha emitido declaraciones sobre su nombramiento. Las reacciones han sido dispares: el exministro Jorge Iván Cuervo la describió como alguien con "posiciones muy reaccionarias y hostiles contra los derechos de la mujer", mientras que para el presidente De la Espriella, Hoyos representa "talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Viviane Morales al Ministerio de Educación?

Viviane Morales presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Educación debido a una situación familiar inesperada y urgente que exige su atención inmediata, lo que, según comunicó al presidente Abelardo de la Espriella, le impide dedicar el tiempo y la energía que el cargo requiere. Así lo confirmaron las cartas dadas a conocer por El Espectador.

¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, nueva ministra de Educación nombrada por Abelardo de la Espriella?

Ilva Myriam Hoyos es una abogada con doctorados en Jurisprudencia y Derecho, reconocida por su experiencia académica y su paso por entidades públicas como la Procuraduría. Ha ejercido cargos como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, profesora universitaria y autora de libros sobre derechos humanos y libertad religiosa. Su postura conservadora ha generado debate en torno a temas de derechos de la comunidad LGBTIQ+ y de la mujer, según información proporcionada por El Espectador y la Universidad de la Sabana.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.