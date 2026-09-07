El presidente Abelardo de la Espriella se reunirá este lunes 7 de septiembre con empresarios y representantes de importantes grupos económicos en Quibdó, Chocó, para coordinar acciones de apoyo y recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

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El encuentro comenzará alrededor de las 11:00 de la mañana en el comando de la Policía de Chocó y contará con la participación de empresarios como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés.

La reunión busca definir una hoja de ruta para impulsar la reactivación económica y atender las necesidades de las regiones afectadas.

El encuentro es resultado de una reunión previa realizada en Barranquilla, donde el Gobierno y los empresarios acordaron medidas para beneficiar a los damnificados.

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Entre ellas se destaca la reducción al 8 % efectivo anual de las tasas de interés para créditos de vivienda destinados a familias afectadas por el terremoto.

De la Espriella también planteó un Plan Especial para el Chocó, orientado a promover inversiones, obras y desarrollo para enfrentar las dificultades históricas del departamento.

La iniciativa hace parte de la estrategia de reconstrucción anunciada por el Gobierno, que incluye subsidios de $875.452 mensuales durante tres meses para familias damnificadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.