Por: El Espectador

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El actual gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, continúa ejecutando una profunda auditoría forense sobre la administración pasada de Gustavo Petro. Así lo aseguró Miller Soto, vocero oficial de la Presidencia, quien enfatizó que la revisión no se limita a observaciones superficiales, sino que incluye investigaciones a fondo en diversas áreas clave de la gestión anterior. De acuerdo con Soto, el Departamento para la Prosperidad Social se encuentra abriendo cuentas, revisando detalladamente contratos y siguiendo el rastro de los recursos públicos. Según el balance inicial presentado, la auditoría ha identificado alrededor de COP 1 billón depositado en fiducias, convenios y otros instrumentos financieros que aún requieren clarificación o legalización.

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Soto precisó que la investigación técnica reveló más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido verificada y que se concentraron en el periodo de campaña electoral. Además, salieron a la luz donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, para las cuales no existen beneficiarios finales identificados con claridad. Igualmente, se evaluó la legalidad de nombramientos hechos en ese mismo periodo, ya que los requisitos exigidos por la normativa están siendo objeto de revisión. Soto subrayó que todos los hallazgos que tengan incidencia fiscal, disciplinaria o penal serán entregados a las autoridades correspondientes, para que los responsables afronten las consecuencias que correspondan. El vocero fue tajante al afirmar que el nuevo gobierno no encubrirá, minimizará ni dejará sin control ninguna alerta de posible corrupción derivada de estas auditorías.

En otro frente, Soto se refirió a las dificultades que atraviesa el sector agropecuario a causa del fenómeno de El Niño. Ante esta situación, afirmó que “a través del Ministerio de Agricultura y Agrosavia, se puso en marcha el programa Forrajes Milagro para producir heno y silos en las zonas más afectadas, asegurando alimento para el ganado”. De igual manera, destacó que Finagro ha habilitado la financiación del Combo Milagro de Riego, un paquete que incluye la construcción de pozos profundos, la instalación de motobombas sumergibles, paneles solares y sistemas de distribución de agua, con condiciones especiales de crédito que ofrecen plazos de hasta diez años, periodos de gracia y tasas subsidiadas, así como incentivos a la capitalización rural de hasta el 30 %. Con estas acciones, el Gobierno busca que los campesinos y productores se mantengan activos en sus actividades y el Estado respalde efectivamente su trabajo en el campo.

¿Cuáles son los hallazgos principales de la auditoría a la administración de Gustavo Petro?

De acuerdo con Miller Soto, vocero presidencial, la auditoría ha identificado alrededor de COP 1 billón en instrumentos financieros pendientes de aclaración, más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidades verificadas, donaciones del primer semestre de 2026 sin beneficiarios claros y nombramientos cuya legalidad se encuentra bajo investigación.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno ante el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario?

Según explicó el vocero, el Gobierno impulsó el programa Forrajes Milagro para asegurar alimento al ganado y habilitó el Combo Milagro de Riego, que suma apoyo financiero y tecnológico, permitiendo que productores rurales cuenten con herramientas para enfrentar los efectos de El Niño y seguir trabajando la tierra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.