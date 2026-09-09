Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella avanza con determinación en la auditoría forense de la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro, así lo aseguró Miller Soto, vocero oficial de la Presidencia. De acuerdo con declaraciones recogidas, el principal foco del análisis está en Prosperidad Social, entidad donde se lleva a cabo una investigación detallada: se abren cuentas, se examinan contratos y se rastrea el destino de los recursos públicos. Esta labor fue impulsada tras la identificación de cerca de COP 1 billón —es decir, un billón de pesos colombianos— en fiducias y convenios, cuyo origen y uso requieren esclarecerse o legalizarse, según confirmó Soto.

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El funcionario precisó que estos hallazgos surgen de investigaciones internas y que la revisión técnica permitió descubrir más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no fue comprobada, muchos de ellos suscritos en el contexto de la campaña electoral. Además, se detectaron donaciones registradas en el primer semestre de 2026 sin claridad en torno a quiénes serían sus beneficiarios finales y también nombramientos cuyos requisitos legales están en revisión. Soto puntualizó que todo lo que implique incidencia fiscal, disciplinaria o penal será remitido a las autoridades pertinentes, con el compromiso de que los responsables respondan ante las consecuencias establecidas por la ley.

El énfasis del actual gobierno, reiteró el vocero, está en la transparencia y la cero tolerancia frente a conductas irregulares; no se encubrirá ni minimizará ninguna alerta de corrupción mientras avance la etapa de verificación, donde se respeta el debido proceso. De acuerdo con los reportes citados, se encontraron contratos de gran cuantía asignados durante la campaña presidencial, así como recursos en fideicomisos y una multiplicación inusual de contratos en un periodo muy específico.

En paralelo, Soto informó sobre las acciones frente a las afectaciones provocadas por el fenómeno de El Niño en el sector agropecuario. El Gobierno puso en marcha con el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) el programa Forrajes Milagro, dirigido a la producción de heno y silos para asegurar el alimento del ganado en las regiones más golpeadas. Además, a través de Financiera de Desarrollo Agropecuario (Finagro), se habilitó la financiación para el "Combo Milagro de Riego", un paquete que incluye perforación de pozos, motobombas, paneles solares y sistemas de distribución de agua, con condiciones financieras favorables para pequeños productores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una auditoría forense y por qué se está aplicando a la administración de Gustavo Petro?

Una auditoría forense es un examen exhaustivo de documentos y operaciones financieras orientado a detectar posibles irregularidades, fraudes o mal uso de los recursos públicos. En este caso, según información presentada por la Presidencia, el proceso busca esclarecer el destino y legalidad de contratos, convenios y donaciones ejecutados durante el mandato de Gustavo Petro, con el fin de transparentar la gestión pública y remitir a las autoridades cualquier evidencia de posibles delitos.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno de Abelardo de la Espriella frente al fenómeno de El Niño y sus impactos en el sector agropecuario?

El gobierno, de acuerdo con la información compartida por la vocería oficial, implementó el programa Forrajes Milagro para la producción de insumos ganaderos y facilitó financiación a través de Finagro con el Combo Milagro de Riego. Estas medidas buscan asegurar la alimentación del ganado y la viabilidad productiva de los campesinos frente a los desafíos causados por el fenómeno de El Niño, contando con incentivos y créditos blandos para fortalecer la economía rural.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.