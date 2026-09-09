Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella continúa realizando exhaustivas pesquisas sobre la administración del expresidente Gustavo Petro. Miller Soto, vocero oficial de la Presidencia, indicó este martes que se mantienen en curso las acciones previstas en la auditoría forense, con el objetivo de esclarecer y, en caso de ser necesario, legalizar múltiples movimientos financieros que se detectaron en la anterior gestión. De acuerdo con Soto, Prosperidad Social —la entidad estatal encargada de temas de inclusión y asistencia social— está ejecutando una revisión profunda de cuentas, contratos y trazabilidad de los recursos públicos, ya que, según sus investigaciones, existen alrededor de COP 1 billón (peso colombiano) almacenados en fiducias, convenios y otros instrumentos financieros que aún requieren clarificación o legalización.

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De la misma manera, el vocero explicó que la revisión técnica arrojó hallazgos relevantes, entre ellos más de 900 contratos de prestación de servicios sin justificación de necesidad, cuya aprobación coincidió con el periodo de campaña electoral. También se identificaron donaciones en el primer semestre de 2026 sin beneficiarios finales identificados y nombramientos bajo sospecha, ya que los requisitos legales para estos aún se encuentran bajo análisis. Soto fue enfático al señalar que cualquier indicio con impacto fiscal, disciplinario o penal será entregado a las autoridades competentes, para que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.

El avance de esta investigación, de acuerdo con lo informado por Soto y fuentes recogidas por El Espectador, se orienta bajo el respeto al debido proceso y con el compromiso de no encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción que se detecte durante el proceso. Además, enfatizó que el gobierno actual se compromete a no "engavetar" las alertas, subrayando una política de transparencia frente a posibles irregularidades.

Adicionalmente, Soto se refirió al impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario, explicando las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar sus efectos. Citó el programa Forrajes Milagro, implementado por el Ministerio de Agricultura y Agrosavia, que busca garantizar alimento para el ganado en las zonas más afectadas. Asimismo, mencionó que, a través de Finagro —entidad financiera de apoyo al sector rural—, se habilitó el Combo Milagro de Riego, que facilita infraestructura hídrica y financiamiento para los campesinos, con incentivos de hasta el 30 % en capitalización rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué irregularidades encontró la auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro?

La auditoría forense adelantada por la actual administración evidenció posibles anomalías, como la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidad comprobada y concentrados en época electoral, donaciones sin claridad sobre sus beneficiarios y recursos en instrumentos como fiducias por un valor aproximado de COP 1 billón, pendientes de ser esclarecidos o legalizados, según información de la Presidencia citada por El Espectador.

¿Qué medidas implementó el gobierno frente a los efectos del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario?

El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Agrosavia y Finagro, puso en marcha programas como Forrajes Milagro y el Combo Milagro de Riego para sustentar al sector agropecuario. Estas iniciativas incluyen la producción de alimento para el ganado y financiamiento de infraestructura de riego, con plazos extendidos y subsidios, dirigidos especialmente a campesinos de las zonas más afectadas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.