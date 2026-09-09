Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El gobierno actual, bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella, continúa implementando una exhaustiva auditoría forense sobre la administración previa, encabezada por Gustavo Petro. Así lo confirmó Miller Soto, vocero oficial de la Presidencia, quien informó que esta revisión a fondo busca esclarecer el manejo de los recursos públicos realizados durante el anterior mandato. De acuerdo con Soto, la gestión se centra especialmente en las operaciones de Prosperidad Social, entidad desde la cual se están revisando detalladamente cuentas, contratos y el destino de los fondos públicos. Esta labor ha permitido detectar, según las investigaciones mencionadas por el vocero, la existencia de casi un billón de pesos colombianos (COP) depositados en distintos instrumentos como fiducias y convenios, cuyo uso y legalidad requieren aclaraciones urgentes.

Sigue a PULZO en Discover

Miller Soto expuso que el análisis técnico efectuado a la administración de Petro evidenció una serie de irregularidades, entre ellas, la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios sin una necesidad justificada, la mayoría concentrados en el período de la campaña electoral. Además, se identificaron donaciones realizadas en el primer semestre de 2026 que aún no tienen beneficiarios finales claramente definidos. A esto se suman nombramientos cuyos requisitos legales ahora son sujetos de verificación. Soto recalcó que cada hallazgo que tenga implicaciones fiscales, disciplinarias o penales será entregado a las autoridades competentes para que aquellos responsables enfrenten las respectivas consecuencias legales, dejando claro que el gobierno de De la Espriella no tolerará ni permitirá la ocultación de posibles actos de corrupción, respetando siempre el debido proceso.

En otro frente, el vocero presidencial destacó las medidas en marcha para combatir el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario. Explicó que, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), se implementó el programa Forrajes Milagro, orientado a garantizar alimento para el ganado en las zonas más afectadas mediante la producción de heno y silos. Igualmente, señaló que con el apoyo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se habilitó el plan Combo Milagro de Riego. Este programa proporciona créditos con plazos largos, tasas subsidiadas, gracia y hasta un 30 % de incentivo, permitiendo así a los productores rurales acceder a sistemas de riego modernos y reforzar la capitalización de sus actividades agrícolas y ganaderas.

¿Por qué el gobierno de De la Espriella realiza una auditoría forense a la administración de Gustavo Petro?

De acuerdo con la información proporcionada por el vocero Miller Soto, el análisis busca esclarecer el manejo de recursos públicos y detectar posibles irregularidades, como fondos pendientes de legalización, contratos sin justificación y donaciones sin beneficiarios identificados, todo con el fin de que cualquier hallazgo con incidencia fiscal, disciplinaria o penal sea puesto en conocimiento de las autoridades.

¿Qué acciones está tomando el gobierno frente a las consecuencias del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario?

El gobierno, según explicó su vocero, está implementando programas como Forrajes Milagro y el Combo Milagro de Riego, que se desarrollan a través de entidades como el Ministerio de Agricultura, Agrosavia y Finagro, para garantizar alimentos para el ganado y facilitar el acceso de los productores a sistemas de riego y financiamiento favorable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.