Por: El Espectador

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El gobierno actual, liderado por Abelardo de la Espriella, avanza en una exhaustiva auditoría forense sobre la administración del expresidente Gustavo Petro. Así lo afirmó Miller Soto, vocero oficial de la Presidencia, quien recalcó que se mantienen activas todas las acciones necesarias para clarificar el manejo de recursos públicos. De acuerdo con Soto, desde Prosperidad Social se realiza una revisión minuciosa que incluye la apertura de cuentas, el análisis de contratos y el rastreo detallado de la ruta que siguió el dinero estatal. Todo esto se lleva a cabo tras detectarse, según sus investigaciones, aproximadamente 1 billón de pesos colombianos en fiducias, convenios y otros instrumentos financieros cuyo destino o legalidad aún está pendiente de esclarecerse.

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Soto precisó que la revisión técnica reveló la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad real no está verificada. Llama la atención que la mayor parte de estos contratos se concentraron en la época de campaña electoral, lo que abre interrogantes sobre su motivación y justificación. Asimismo, se identificaron donaciones efectuadas en el primer semestre de 2026 sin una claridad específica sobre quiénes serían los beneficiarios finales, además de nombramientos sobre los que pesan dudas acerca del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. Todo este conjunto de situaciones es objeto de investigación en este momento.

El vocero hizo énfasis en que cualquier hallazgo de posibles irregularidades con impacto fiscal, disciplinario o penal será inmediatamente remitido a las autoridades competentes. De esta manera, quienes resulten responsables deberán responder frente a la ley y enfrentar las consecuencias establecidas. Soto enfatizó: “Este gobierno no va a encubrir, no va a minimizar y no va a engavetar una sola alerta de corrupción”, subrayando el compromiso de la actual administración con la transparencia y el debido proceso.

Paralelamente, Soto también abordó los retos ocasionados por el fenómeno de El Niño, especialmente en el sector agropecuario. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), puso en marcha el programa Forrajes Milagro, destinado a la producción de heno y silos para asegurar el alimento del ganado en las zonas más afectadas. Además, mediante el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se habilitó la línea de financiación Combo Milagro de Riego, que brinda acceso a pozos profundos, motobombas, paneles solares y sistemas de distribución de agua, con condiciones favorables como plazos de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo de capitalización de hasta el 30 % para productores rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la auditoría forense a la administración de Gustavo Petro?

La auditoría forense emprendida por el gobierno de Abelardo de la Espriella examina en detalle cuentas, contratos y movimientos del dinero público en la administración pasada. Se busca esclarecer el destino de cerca de un billón de pesos detectados en instrumentos como fiducias y convenios, revisando posibles irregularidades en contratos y donaciones, según el vocero Miller Soto.

¿Qué acciones toma el gobierno frente al impacto de El Niño en el sector agropecuario?

De acuerdo con lo expresado por Miller Soto, el gobierno implementó el programa Forrajes Milagro y el Combo Milagro de Riego, que aportan soluciones como producción de forraje y financiamiento de sistemas tecnológicos para riego, garantizando apoyo a campesinos y productores afectados por el fenómeno de El Niño.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.