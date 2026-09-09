Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella continúa con acciones rigurosas orientadas a esclarecer posibles irregularidades durante la administración del expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con declaraciones de Miller Soto, vocero oficial de la Presidencia, la estrategia principal se enmarca en una exhaustiva auditoría forense, dirigida especialmente desde Prosperidad Social, entidad encargada de analizar las cuentas y el flujo de recursos públicos. Esta revisión, que incluye la apertura de cuentas, el análisis de contratos y el seguimiento detallado de la ruta del dinero, busca aclarar la situación de aproximadamente un billón de pesos colombianos (COP) que, según las investigaciones, se encuentra distribuido en fiducias, convenios y otros instrumentos que requieren legalización o mayor transparencia, según lo recogió El Espectador.

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Soto puntualizó que, tras revisar la gestión anterior, se han identificado más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido plenamente justificada y que, además, se concentran en periodo de campaña electoral, lo que abre la puerta a nuevas indagaciones. Así mismo, se señaló la existencia de donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, sin que hasta el momento se haya esclarecido quiénes son los beneficiarios finales, y nombramientos cuyo cumplimiento de requisitos legales permanecen bajo investigación. El vocero enfatizó que las evidencias encontradas podrán tener consecuencias fiscales, disciplinarias o penales, y serán presentadas ante las autoridades pertinentes para determinar responsabilidades y tomar medidas en conformidad con la ley.

En relación con otros temas de interés nacional, Miller Soto abordó el impacto negativo del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario y describió las iniciativas promovidas en respuesta a esta emergencia. Destacó la implementación del programa Forrajes Milagro, desarrollado por el Ministerio de Agricultura junto con Agrosavia, orientado a garantizar la producción de heno y silos en las regiones más golpeadas para asegurar la alimentación del ganado. Además, informó sobre el acceso a financiamiento a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), mediante el Combo Milagro de Riego, que incluye tecnología para el suministro de agua y condiciones favorables como tasas subsidiadas, plazos de hasta diez años y beneficios de capitalización rural, con el objetivo de respaldar a campesinos y productores colombianos.

¿En qué consiste la auditoría forense que adelanta el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la administración de Gustavo Petro?

La auditoría forense impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella es una revisión técnica y detallada de las finanzas y contratos gestionados durante la administración de Gustavo Petro. Esta auditoría, según el vocero Miller Soto y Prosperidad Social, implica analizar cuentas, revisar contratos y rastrear movimientos de dinero público con el fin de esclarecer el destino de aproximadamente un billón de pesos colombianos y determinar si existen irregularidades.

¿Qué acciones tomó el gobierno frente a la afectación del sector agropecuario por el fenómeno de El Niño?

Ante las consecuencias del fenómeno de El Niño en el campo colombiano, el gobierno implementó programas como Forrajes Milagro para producir alimentos destinados al ganado. Además, a través de Finagro, puso en marcha el Combo Milagro de Riego, que ofrece facilidades de financiamiento y tecnologías de suministro hídrico con condiciones especiales para apoyar tanto a campesinos como a productores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.