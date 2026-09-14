La tensión política escaló en las últimas horas luego de que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, respondiera de manera tajante a unas controvertidas declaraciones emitidas por el excongresista Julián Bedoya. El cruce de mensajes se originó a raíz de un video en el que Bedoya afirmaba públicamente no pertenecer a la oposición, sino definirse como un actor “de gobierno”, desatando un intenso debate en las redes sociales y diversos sectores del país.

Sigue a PULZO en Discover

Ante este panorama, el jefe de Estado utilizó su cuenta oficial en la red social X para marcar una distancia absoluta y desmarcarse de cualquier cercanía con el exlegislador. “Se equivoca Julián Bedoya. En el Gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO. ¡Respete al pueblo y a la democracia!”, sentenció el mandatario, con un mensaje directo que sacudió el tablero político nacional.

El presidente fue aún más enfático al señalar que su llegada al poder busca transformar la forma en que se conduce la política en Colombia, advirtiendo que no tolerará prácticas tradicionales de negociación bajo la sombra. “Quienes, a pesar de todas las instrucciones impartidas, sigan creyendo que este Gobierno se negocia en reuniones privadas, con lealtades personales y cuotas, no entendieron nada: yo no vine a administrar la misma podredumbre con otro apellido”, puntualizó. Asimismo, hizo un llamado de atención a su gabinete y al ministro del Interior para que las relaciones con el poder legislativo se manejen con total transparencia, sin transacciones ocultas ni intermediarios.

Por su parte, la polémica se había desatado luego de que Bedoya justificara su postura frente a las administraciones de turno, señalando que “para uno solucionar todos esos problemas estructurales de la sociedad, lo tiene que hacer con poder” y argumentando que su bandera política se alinea con respaldar al gobernante en turno. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo cerró la puerta a cualquier acercamiento, dejando en claro que la única alianza permitida bajo la actual administración será directamente con los ciudadanos.

Lee También

Se equivoca Julián Bedoya. En el gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO. ¡Respete al pueblo y a la democracia! Quienes, a pesar de… pic.twitter.com/OE1KtDmt59 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.