Un total de 553 trámites represados, algunos de ellos con hasta dos años de retraso, motivaron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a poner en marcha un plan de choque urgente. La estrategia busca agilizar los permisos de uso, ocupación e intervención en la red vial y férrea del país, priorizando aquellos proyectos de alto impacto social y económico para las diferentes regiones del territorio nacional.

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El presidente de la entidad, Ricardo Ayerbe, señaló que al asumir el cargo encontró cientos de solicitudes estancadas sin movimiento alguno. “Encontré en la entidad 553 trámites en curso, algunos engavetados hace 2 años en la entidad, sin ninguna actividad. Como parte de esta priorización daremos trámite preferente”, indicó el funcionario, al destacar que cada resolución y expediente culminado se traduce en mejores condiciones de infraestructura y servicios para millones de colombianos.

Dentro de los criterios establecidos por la agencia, se dará atención preferente a los permisos vinculados con servicios públicos esenciales como acueducto, alcantarillado, gas y energía. Según cifras de la entidad, estas autorizaciones benefician de manera directa a más de 15 millones de ciudadanos ubicados en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Córdoba, Risaralda, Meta, Huila, Cesar y Cauca.

Para garantizar el cumplimiento de las metas, la iniciativa contempla un modelo de seguimiento semanal basado en indicadores de gestión y una metodología orientada a resultados. Con esto, el Gobierno busca reducir los cuellos de botella en la expedición de resoluciones, la aprobación de pólizas y el cierre definitivo de expedientes, transformando un proceso históricamente demorado en una gestión más ágil para el desarrollo regional.

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