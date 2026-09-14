Por: El Espectador

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Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos han ocupado un lugar prioritario dentro de la administración de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información proporcionada, el mandatario colombiano ha establecido una intensa agenda en territorio estadounidense, movilizando figuras clave de su gobierno como el vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula Escobar y los embajadores en Washington y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Consuelo Araújo y Mauricio Gaona, respectivamente.

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Uno de los primeros movimientos de este nuevo enfoque diplomático quedó en evidencia apenas cuatro días después de la llegada oficial de la embajadora Araújo a Washington. En ese breve lapso, la funcionaria se reunió con una delegación del Departamento de Guerra de la administración de Donald Trump. Según la Casa de Nariño, dicha reunión permitió avanzar en acuerdos sobre seguridad regional, área destacada en encuentros previos entre el presidente de la Espriella y el secretario de Estado, Marco Rubio. Este tipo de diálogo refuerza la prioridad que el gobierno colombiano otorga a la seguridad y a la economía como ejes de la agenda bilateral.

El presidente De la Espriella destacó especialmente la visita de Rubio a Barranquilla, calificándola como un momento decisivo para la relación estratégica entre ambas naciones. Su objetivo principal es fortalecer una "asociación estratégica de largo plazo", la cual abra nuevas oportunidades en áreas como inversión, financiación y tecnología, siempre bajo la premisa de lograr resultados tangibles para la ciudadanía colombiana. En ese contexto, las funciones de la embajadora Araújo se enfocan ahora en preparar la participación de Colombia en la próxima Asamblea General de la ONU, prevista entre el 22 y 28 de septiembre. Ante la eventual ausencia del presidente en esa cita, se contempla que el vicepresidente Restrepo intervenga durante la tercera jornada, acompañado por el canciller Bula en la gestión internacional.

Uno de los temas centrales en las negociaciones es el Escudo de las Américas, así como la transformación de los acuerdos de Barranquilla en proyectos concretos de inversión, empleo y cooperación, según indicó el mandatario. Por otro lado, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, lidera gestiones para reducir o eliminar los aranceles que desde julio afectan a determinados productos colombianos en Estados Unidos. Asimismo, el 8 de septiembre se firmaron acuerdos que abarcan la energía nuclear y temas tratados por el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, quien explicó el mecanismo snap, un instrumento operativo de resolución de conflictos que, una vez logra su objetivo, no requiere nuevas sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Cuáles son los principales acuerdos entre Colombia y Estados Unidos, según el gobierno de De la Espriella?

La administración de Abelardo de la Espriella ha centrado su agenda bilateral en la seguridad regional, la economía y la cooperación tecnológica. Como lo describen fuentes oficiales, estos acuerdos se destacan por buscar resultados tangibles como inversión, empleo y proyectos conjuntos, además de abarcar temas sensibles como la eliminación de aranceles y la colaboración en energía nuclear y mecanismos de gestión de conflictos como el denominado mecanismo snap.

¿Qué papel tiene la embajadora María Consuelo Araújo en la relación entre Colombia y Estados Unidos?

La embajadora María Consuelo Araújo desempeña un papel clave al liderar el trabajo diplomático en Washington, coordinando reuniones estratégicas y preparando la representación colombiana en escenarios multilaterales, como la Asamblea General de la ONU. Sus funciones incluyen dar continuidad a los acuerdos en materia de seguridad, apoyar la negociación de temas comerciales y fortalecer los lazos políticos a través del diálogo de alto nivel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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