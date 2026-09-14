Abelardo de la Espriella sufre una nueva salida de su gabinete y esta vez el cargo es de vital importancia: el director del Dane, el que lleva las estadísticas y algunos de los principales datos del gobierno.

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Luego de conocerse la decisión, desde Casa de Nariño emitieron un comunicado en el que explican por qué salió Valencia y qué fue lo que le molestó al presidente De la Espriella para dejar vacante ese cargo.

“La decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del Dane correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del Gobierno anterior”, afirma el comunicado.

Seguido, se explica que el saliente director del Dane no cumplió con la directiva presidencial y desconoció las instrucciones presidenciales, emitidas por De la Espriella, las cuales, insiste, deben ser de “obligatorio cumplimiento”.

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“Las directivas presidenciales deben ser acatadas por los funcionarios del Gobierno y la coordinación institucional constituye un principio esencial para garantizar una administración pública ordenada, coherente y eficaz”, enfatiza el documento.

¿Por qué salió el director del Dane de De la Espriella?

La comunicación del Gobierno recalca, además, que la independencia técnica del Dane debe ser respetada y con garantías. “Nadie interferirá en su rigor científico, en sus metodologías ni en la producción objetiva de las estadísticas oficiales”, señala la explicación del Ejecutivo.

Finalmente, De la Espriella y su equipo aclaran que la independencia técnica corresponde al dato y a los procedimientos científicos que permiten producirlo.

“No constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración”, sentencia el comunicado.

Ricardo Valencia solo duró un par de semanas en su cargo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.