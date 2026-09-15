El Gobierno prepara la presentación de la denominada ‘Ley de Rescate’, una iniciativa que será radicada en octubre y que contempla una reducción progresiva del impuesto del 4×1.000.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó que el desmonte será gradual y no inmediato, debido al peso que este tributo tiene en el recaudo nacional.

Según el funcionario, la propuesta busca priorizar la reducción del gasto público antes que crear o aumentar impuestos.

Actualmente, Colombia cuenta con 19 tributos nacionales, pero cuatro —renta, IVA, comercio exterior y 4×1.000— representan cerca del 95 % del recaudo.

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El proyecto también plantea eliminar progresivamente el impuesto al patrimonio y la sobretasa a las grandes fortunas. El Gobierno considera que estos gravámenes han contribuido a la salida de capitales y talento del país.

En materia de gasto, el presupuesto nacional contempla más de $21 billones en medidas de austeridad, principalmente mediante recortes en compras de bienes y servicios, revisión de transferencias y reorganización de entidades públicas. Además, se busca impulsar obras por impuestos y regalías.

El Gobierno enfrenta una alta presión financiera para 2027, cuando necesitaría cerca de $150 billones en moneda local y $88 billones en crédito externo. Por ello, busca estabilizar la deuda y recuperar la regla fiscal.

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