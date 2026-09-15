En medio de los casos de alerta que se viven en Colombia, una reconocida empresa quedó en medio de una situación que quedó reflejada en un material audiovisual de manera insólita.

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Una aeronave de pasajeros de Avianca que se aproximaba al Aeropuerto Internacional Mundo Maya (FRS) en Flores (Guatemala) se vio obligada a interrumpir su aproximación de aterrizaje en la noche del 14 de septiembre de 2026.

La maniobra respondió a la presencia de fuegos artificiales activados a lo largo de su trayectoria de aproximación final durante las festividades patrias del Día de la Independencia en la región.

La tripulación de vuelo detectó la pirotecnia cerca de la trayectoria programada para el descenso seguro del avión, informó la cuenta de

FL360aero, expertos en X (antes conocido como Twitter) en aviación.

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Como medida preventiva, los pilotos iniciaron un ‘go-around’, rechazando el aterrizaje y ascendiendo de inmediato para alejarse del entorno de la pista.

AVIATION SAFETY ALERT: Avianca Flight Performs Go-Around After Fireworks Detected on Final Approach An Avianca passenger aircraft approaching Mundo Maya International Airport (FRS) in Flores, Guatemala, was forced to discontinue its landing approach on the night of September 14,… pic.twitter.com/Na3rVyuHeD — FL360aero (@fl360aero) September 15, 2026

Posteriormente, la aeronave se reincorporó de forma ordenada al circuito de tráfico aéreo del terminal guatemalteco.

En el segundo intento de aproximación, el avión aterrizó sin inconvenientes, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños estructurales en el aparato.

Este tipo de incidentes aéreos representa un riesgo severo para la aviación civil por múltiples factores técnicos.

Los fuegos artificiales detonados cerca de un aeropuerto pueden alterar temporalmente la visión nocturna de los tripulantes o distraer a los pilotos en maniobras críticas.

Asimismo, existe el peligro latente de golpear la estructura o dañar componentes externos esenciales para la navegación aérea.

Estas interferencias causan un peligro inesperado en la fase de aproximación final, obligando a ejecutar un ‘go-around’ o maniobras evasivas de emergencia.

Dicha eventualidad incrementa considerablemente la carga de trabajo operacional durante un momento de elevado riesgo de vuelo.

Ante este suceso, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala instó a la ciudadanía a abstenerse de lanzar pirotecnia en zonas próximas a las rutas de despegue y aterrizaje.

Seguir las recomendaciones de las autoridades aeronáuticas resulta clave para preservar la seguridad de las operaciones aéreas y proteger a los pasajeros en todo momento.

¿Qué hacer ante una maniobra de emergencia en un avión?

Enfrentar una maniobra imprevista o una maniobra de ‘go-around’ durante el vuelo exige mantener la serenidad y seguir estrictamente las indicaciones de la tripulación.

La medida fundamental ante cualquier aceleración repentina o cambio brusco de altitud consiste en permanecer sentado y ajustar inmediatamente el cinturón de seguridad.

Asegurar la correa al talle previene golpes severos contra el fuselaje en caso de turbulencia severa o cambios drásticos de velocidad operacional.

Asimismo, colocar el respaldo de la silla en posición vertical y asegurar la mesa plegable libera espacio para una evacuación rápida si fuera requerida.

Guardar el equipaje de mano debajo del asiento delantero o en los compartimentos superiores despeja completamente los pasillos y las salidas de emergencia.

Si los pilotos anuncian la posición de impacto o brace, flexione el torso hacia adelante, apoye la cabeza sobre las rodillas o la silla delantera.

En situaciones de despresurización de la cabina, colóquese la máscara de oxígeno propia antes de intentar auxiliar a niños u otros pasajeros a bordo.

Durante un procedimiento de evacuación, abandone todas las pertenencias personales para acelerar el desplazamiento de las personas hacia las ráfagas inflables.

Escuchar con atención los anuncios por altavoz brindados por los auxiliares de vuelo permite comprender las fases operativas de la maniobra técnica.

Las tripulaciones comerciales reciben entrenamiento periódico exhaustivo en simuladores de vuelo para resolver con éxito cualquier eventualidad en el aire.

Mantener la calma, atender las órdenes del personal capacitado y respetar los protocolos aeronáuticos garantiza la protección efectiva de la vida durante emergencias.

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