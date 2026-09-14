Las autoridades ubicaron este 14 de septiembre unas partes de la aeronave que cubría la ruta Condoto-Guaymaral, pero que se perdió su rastro desde hace más de 24 horas. Ahora, la preocupación apunta sobre la tripulación, ya que autoridades confirmaron que no se sabe sobre el estado de estas cinco personas.

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Recientemente se conoció una imagen aérea de la aeronave, la cual se habría despedazado porque la toma la pone en varios puntos del Parque Nacional Natural Tatamá, en Chocó. Pese al hallazgo, la Patrulla Aérea Civil Colombiana (PAC), Colmédica y la Clínica del Country se refirieron a la tripulación.

A través de un comunicado, confirmaron que el estado de las cinco personas es incierto, cuando volvían de Condoto luego de haber cumplido una jornada de atención atención en salud a personas afectadas por el terremoto en Chocó.

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“No contamos con información confirmada sobre el estado de nuestros compañeros y voluntarios que se encontraban a bordo de la aeronave… Permanecemos atentos a la evolución de la situación, acompañando a sus familias y confiando en que los esfuerzos de las autoridades y organismos de búsqueda permitan tener noticias favorables”, se lee en el mensaje de la PAC.

#ACTUALIDAD | Tras el accidente de la aeronave en Tadó, Chocó, la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country confirmaron que, hasta el momento, no cuentan con información sobre el estado de las personas que iban a bordo de la aeronave desaparecida.… pic.twitter.com/U1Rm1u0wkv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2026

En la aeronave iban María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, integrantes de la misión médica que ofrecía servicios en el departamento del Pacífico. Junto a ellas estaba Mehmet Canyaka, el piloto del avión que iba a regresar a Guaymaral, en Bogotá.

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