Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este lunes 14 de septiembre se registraron varios sismos en Colombia, especialmente en la zona de Sipí, Chocó, durante la mañana. La serie de movimientos sísmicos generó inquietud entre los ciudadanos y reavivó la pregunta sobre las razones de la frecuente actividad sísmica en el país. Ante esta preocupación, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ofreció explicaciones detalladas sobre el fenómeno y su contexto en el territorio nacional.

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Colombia, según el SGC, está localizada en una región de alta actividad sísmica debido a la compleja interacción de varias placas tectónicas bajo su superficie. Las placas que ejercen mayor influencia sobre el territorio colombiano son la placa de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. Estas enormes masas de la corteza terrestre se desplazan y chocan entre sí, lo que ocasiona la acumulación y posterior liberación de energía en forma de temblores o sismos.

Lo más destacado es que, aunque la percepción general pueda indicar que la cantidad de sismos ha aumentado, las estadísticas muestran que los temblores son parte de la cotidianidad geológica de Colombia. Según datos oficiales citados por el SGC, en el país se registran aproximadamente 2.500 sismos al mes, lo que equivale a unos 80 eventos diarios. Sin embargo, la mayoría tienen una magnitud leve y pasan desapercibidos para la población.

El avance tecnológico ha permitido que hoy se cuente con una red más amplia de estaciones de monitoreo sísmico y herramientas más precisas. Esto implica una mayor capacidad para detectar, registrar y divulgar movimientos que anteriormente podían pasar inadvertidos. No se trata, entonces, de que ahora haya más sismos, sino de que la ciencia los identifica con mayor precisión que antes.

Finalmente, el SGC aclaró que la ocurrencia de varios sismos en un solo día no significa que pueda preverse un terremoto de gran magnitud. En la actualidad, no existe ningún método científico capaz de anticipar con exactitud dónde, cuándo y con qué fuerza se producirá un evento sísmico de este tipo.

¿Cuáles son las razones de la alta frecuencia de sismos en Colombia?

La presencia frecuente de sismos en Colombia se debe a su ubicación sobre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y del Caribe. La interacción de estas estructuras produce una liberación constante de energía, lo que genera la gran cantidad de temblores registrados cada mes, según explicó el Servicio Geológico Colombiano.

¿Se puede predecir un terremoto tras una serie de sismos en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la consecutiva aparición de varios sismos en un mismo día no permite prever la ocurrencia de un terremoto. Hasta el momento, no existe una técnica científica capaz de anticipar con exactitud la fecha, el lugar o la magnitud de un posible sismo de gran intensidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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