Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 3.7 sacudió la mañana de este lunes 14 de septiembre a la región del Chocó, en el occidente de Colombia, conforme al último informe suministrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Este sismo se localizó en el municipio de Sipí y se registró a una profundidad de 46 kilómetros, de acuerdo con los datos oficiales informados por la entidad responsable del monitoreo sísmico en el país.

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Según el reporte puntual del SGC, el evento ocurrió a las 10:01 a. m., hora local, y tuvo como epicentro las inmediaciones del municipio de Sipí, ubicado en el departamento del Chocó. El SGC aclaró que la magnitud alcanzada por el sismo fue de 3.7, cifra que corresponde al nivel de energía liberada en el punto de origen, mientras que la profundidad reportada de 46 kilómetros indica la distancia vertical entre el epicentro y la superficie de la tierra.

La información oficial suministrada hasta el momento por el Servicio Geológico Colombiano no menciona la existencia de personas afectadas ni de daños estructurales como consecuencia de este movimiento telúrico. El boletín enfatiza que se sigue monitoreando y recopilando información para verificar la magnitud del impacto, si es que existió alguno, a medida que la población realiza reportes voluntarios.

En ese sentido, la entidad explicó que está disponible su plataforma de sismos sentidos, una herramienta digital destinada a que las personas que hayan notado el movimiento puedan reportar detalles sobre su percepción del sismo. Estos testimonios ciudadanos resultan clave para que el SGC mejore la precisión en el análisis de la intensidad y alcance del fenómeno en tiempo real y en áreas geográficas puntuales.

El SGC reitera que continúa bajo vigilancia permanente de la actividad sísmica y garantiza que cualquier dato nuevo acerca de este evento, así como posibles réplicas u otros movimientos telúricos, será comunicado de manera inmediata a través de sus canales oficiales. La información definitiva sobre cualquier actualización la tendrá el público directamente desde el Servicio Geológico Colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 3.7 en Colombia este 14 de septiembre?

El Servicio Geológico Colombiano indicó que el epicentro del sismo de magnitud 3.7 se localizó en el municipio de Sipí, en el departamento de Chocó. La identificación precisa del epicentro ayuda a evaluar posibles impactos en las comunidades cercanas y a determinar la percepción del evento.

¿Qué significa la profundidad de 46 kilómetros en un sismo como el registrado en Chocó?

La profundidad de 46 kilómetros reportada por el Servicio Geológico Colombiano indica la distancia desde la superficie hasta el punto de origen subterráneo donde se produce el sismo. Una mayor profundidad puede influir en la intensidad con la que se siente el movimiento en la superficie.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.