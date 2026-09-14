Por: Noticiero 90 minutos

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El pasaporte constituye un documento crucial para quienes desean viajar fuera del país, ya que actúa como identificación oficial a nivel internacional. En Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad encargada de expedir los pasaportes, siendo indispensable tanto para la salida como para la entrada al territorio nacional. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, actualmente existe una situación particular en el Valle del Cauca: más de 14.000 ciudadanos han iniciado el proceso para obtener su pasaporte ordinario, realizaron el primer pago, pero todavía no han agendado su cita para continuar con el trámite.

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Carlos Quintana Trujillo, subsecretario de Asuntos de Gobierno del Valle del Cauca y responsable de la Oficina de Pasaportes, hizo un llamado para que estas personas completen el proceso a la mayor brevedad posible. En palabras textuales: "Tenemos más o menos 14.000 personas que hicieron su primer pago, no han hecho su agendamiento y queremos reiterarles que lo hagan lo más pronto posible. Estamos en una temporada relativamente baja", destacó el funcionario.

El proceso de solicitud del pasaporte incluye varios pasos que deben seguirse cuidadosamente para evitar contratiempos. Luego de realizado el primer pago, se debe ingresar a la página oficial pasaportes.valledelcauca.gov.co, donde es obligatorio agendar una cita. La sede para atender estos trámites se encuentra en el centro comercial La Estación, con un horario establecido de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. La capacidad máxima diaria para la atención es de 1.200 citas.

Durante la cita, los mayores de edad deben presentar la cédula original; los menores de edad, su tarjeta de identidad o registro civil y estar acompañados por un adulto. Tras finalizar la atención presencial, lo que resta del valor del pasaporte ordinario —116.600 pesos— debe pagarse en el banco GNB Sudameris.

Un aspecto importante que resalta Noticiero 90 Minutos es que el primer pago realizado, por un valor de 232.700 pesos, solo mantiene su vigencia durante el año en curso. Por ende, quienes arrancaron el trámite deben completarlo antes del 31 de diciembre, ya que, de lo contrario, el pago perdería validez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo completar el proceso de solicitud del pasaporte en el Valle del Cauca si ya hice el primer pago?

Para completar el proceso, usted debe acceder a la página web oficial de pasaportes del Valle del Cauca, agendar su cita en la sede ubicada en el centro comercial La Estación y presentar la documentación correspondiente el día de su cita. No olvide llevar la cédula original si es mayor de edad o, en caso de menores, la tarjeta de identidad o registro civil y estar acompañado de un adulto. Finalmente, debe cancelar el saldo restante en el banco GNB Sudameris.

¿Cuánto tiempo es válido el primer pago del trámite de pasaporte ordinario en el Valle del Cauca?

Según Noticiero 90 Minutos, el primer pago por el trámite de pasaporte ordinario, que es de 232.700 pesos, tiene validez únicamente dentro del año vigente en que se realizó. Esto implica que el proceso debe finalizarse antes del 31 de diciembre o, de lo contrario, el pago perdería su validez y se requeriría iniciar el trámite desde el principio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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