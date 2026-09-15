Un nuevo temblor fue registrado en Istmina, Chocó, durante los primeros minutos de este martes 15 de septiembre, de acuerdo con el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El movimiento ocurrió a las 12:02 de la madrugada, hora local, y tuvo una magnitud de 3,2. El organismo reportó además una profundidad de 37 kilómetros y ubicó el evento en inmediaciones de Istmina.

El registro apareció pocos minutos después de otro sismo reportado en el mismo municipio a las 11:18 de la noche del lunes, también de magnitud 3,2. Este nuevo evento se suma así a la actividad sísmica que ha mantenido la atención sobre esta zona de Chocó durante la jornada.

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Temblor

Istmina registró varios sismos durante el lunes

La actividad sísmica en Istmina, Chocó, tuvo varios episodios durante la tarde del lunes 14 de septiembre. El primero de los movimientos destacados ocurrió a las 3:02 p. m., con una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. Pocos minutos después, a las 3:04 p. m., el SGC registró otro sismo en el mismo municipio, esta vez de magnitud 4,1 y 41 kilómetros de profundidad. A las 3:08 p. m. ocurrió un tercer movimiento, de magnitud 4,4, localizado a 40 kilómetros de profundidad. La secuencia continuó a las 4:13 p. m., cuando se registró otro sismo en Istmina, de magnitud 4,9 y 47 kilómetros de profundidad. Entre esos eventos también apareció un movimiento de magnitud 2,7 en Sipí, a las 2:30 p. m., con una profundidad de 39 kilómetros. Más tarde, la actividad continuó con eventos de menor magnitud. A las 11:18 p. m., el SGC reportó un sismo de magnitud 3,2 y 37 kilómetros de profundidad en Istmina.

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