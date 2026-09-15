Un nuevo temblor fue registrado en Istmina, Chocó, durante los primeros minutos de este martes 15 de septiembre, de acuerdo con el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)
El movimiento ocurrió a las 12:02 de la madrugada, hora local, y tuvo una magnitud de 3,2. El organismo reportó además una profundidad de 37 kilómetros y ubicó el evento en inmediaciones de Istmina.
El registro apareció pocos minutos después de otro sismo reportado en el mismo municipio a las 11:18 de la noche del lunes, también de magnitud 3,2. Este nuevo evento se suma así a la actividad sísmica que ha mantenido la atención sobre esta zona de Chocó durante la jornada.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-15, 00:02 hora local Magnitud 3.2. Profundidad 37 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/GoOe1seCTs
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 15, 2026
Temblor
Istmina registró varios sismos durante el lunes
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