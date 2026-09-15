El periodismo de Cundinamarca está de luto por la muerte de Henry Canro Macías, comunicador oriundo de Funza que durante décadas trabajó por fortalecer los medios y la actividad cultural de su municipio y de la región.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Luto en el periodismo colombiano: murió leyenda que hizo historia en la televisión nacional)

El fallecimiento fue confirmado el jueves 10 de septiembre de 2026 y la noticia fue recibida con mensajes de reconocimiento por parte de autoridades y personas que compartieron con él durante su trayectoria. Entre quienes lamentaron su partida estuvo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien aseguró conocerlo desde su infancia.

Hasta el momento, los familiares de Canro no han entregado públicamente detalles sobre la causa de su muerte. Algunos reportes regionales señalaron que su fallecimiento ocurrió después de una intervención quirúrgica, pero esa circunstancia no fue precisada en el reporte de Noticias RCN.

Lee También

Más allá de su trabajo frente a los micrófonos, Canro dejó una trayectoria vinculada con la comunicación local, la cultura y la defensa de la historia de Funza. Su nombre estuvo ligado durante años a espacios informativos y actividades que buscaban darle protagonismo a las comunidades de la Sabana.

Henry Canro dejó una huella en la radio y la prensa regional

Uno de sus principales aportes fue la creación de Bacatá Stereo, emisora que inició transmisiones el 12 de enero de 1990. Canro estuvo al frente del proyecto y consiguió consolidarlo como uno de los referentes de la comunicación local en Funza.

También fundó el periódico La Tribuna, desde donde mantuvo su vínculo con la información de la región. Su trabajo periodístico estuvo especialmente relacionado con asuntos políticos, procesos electorales y acontecimientos deportivos, temas que cubrió durante buena parte de su carrera.

Su actividad no se limitó a los medios. En 1984 impulsó el Festival Cultural de la Sabana, iniciativa que hizo parte de su trabajo por promover expresiones culturales en Funza. También participó en proyectos relacionados con la cultura y el turismo del municipio.

Jorge Emilio Rey recordó al periodista Henry Canro

El gobernador Jorge Emilio Rey dedicó un mensaje a Canro luego de conocerse su fallecimiento. El mandatario recordó que lo conocía desde pequeño y destacó su participación en actividades deportivas y culturales de Funza.

Rey también mencionó los campeonatos de microfútbol que Canro organizaba hace más de cuatro décadas en la plazoleta Marqués de San Jorge, escenario en el que, según su relato, comenzó a dar sus primeros pasos en los comentarios deportivos y la narración.

El gobernador destacó además la independencia con la que el periodista cubrió distintos momentos de su carrera política. Según recordó, Canro estuvo pendiente de varias de sus etapas públicas y era una de las voces que seguía durante las jornadas electorales.

“Le abrió campo al periodismo regional” fue una de las ideas centrales del homenaje de Rey, quien también resaltó las dificultades que Canro enfrentó para consolidar sus proyectos de comunicación.

Me entristece la pérdida de Henry Canro, a quien conocí desde mi infancia. Siempre activo, propositivo en la organización de eventos deportivos y culturales, y un gran amante del periodismo. Defensor de la historia de su pueblo. Recuerdo los campeonatos de microfútbol que… pic.twitter.com/Ef3durpWwJ — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 11, 2026

Legado de Henry Canro en la cultura de Funza

El vínculo de Henry Canro con Funza fue más allá de su actividad periodística. Durante años participó en iniciativas culturales y comunitarias, con especial interés en preservar la identidad y la historia de su municipio.

Entre esas actividades estuvieron concursos de grupos musicales, encuentros de danza y recitales, proyectos que, según el recuerdo del gobernador, hicieron parte de su apuesta por acercar la cultura a los habitantes de la región.

Su fallecimiento deja un capítulo importante para el periodismo regional de Cundinamarca, especialmente en Funza, donde su nombre quedó asociado con la radio, la prensa local, el deporte y las actividades culturales que impulsó durante décadas.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.