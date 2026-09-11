Por: Caracol Televisión

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El reportero, encargado de cubrir los grandes eventos deportivos del mundo, obtuvo su título a nivel técnico hace 30 años, exactamente en 1993, pero soñaba con graduarse como profesional. Y es que, en ese entonces, muchas personas de ese ámbito ejercían su vocación de manera empírica y no eran titulados. Sin embargo, con el paso del tiempo, han ido actualizando sus estudios.

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Durante la noche del 9 de septiembre, el presentador de Caracol Televisión compartió en su Instagram @jhonsson_rojas un video con fotos que dejaba ver la ceremonia de su día especial; estaba junto a sus compañeros de la universidad lanzando el birrete al cielo, como es tradición en dichas celebraciones y grabó una entrevista para el noticiero del canal, vestido con su toga y su birrete.

“Una deuda conmigo, me hice Periodista en 1993 a nivel técnico, me faltaba profesionalizar y hoy recibí el título de @uninpahu como Comunicador Social y Periodista. Aquí no para, vamos por más. Gracias a todos. A mi familia, amigos compañeros de la U y de @noticiascaracol y @caracolsports que siempre me ayudaron en el camino recorrido. Gracias a @acordcolombia por ayudar a los colegas a concluir este sueño”, decía la publicación.

El periodista recibió decenas de comentarios felicitándolo e seguidores y amigos que destacaron el ejemplo que está dando. Ahora el profesional seguirá con su trabajo común y corriente, cubriendo los grandes eventos deportivos tal y como lo hacía antes, recibiendo acogida y obteniendo buenos resultados con sus entrevistas.

Además, su hijo Santiago, compartió en sus historias de Instagram una foto donde acompañaba a su papá durante la celebración de su primer título cuando se graduó a nivel técnico de la UNINPAHU; allí mismo se recibió como profesional.

Cuál es la cábala que utiliza Jhonsson Rojas para los cubrimientos de Gol Caracol

El reconocido periodista confesó para la cuenta de TikTok de Caracol que junto a sus compañeros, usan camisa azul en cualquier compromiso importante que deban cubrir, según ellos, es un agüero para obtener buenos resultados y no piensan cambiarlo. Pues, hasta el momento, ha funcionado de la mejor manera.

Santyago Rojas, hijo de Jhonsson Rojas, periodista de Gol Caracol

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