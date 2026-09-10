La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional trae una particularidad que ya genera curiosidad entre los hinchas: el volante colombiano no podrá utilizar el tradicional número 10 en su camiseta.

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(Vea también: ¿Giro por filtración? Destapan novedad sobre llegada de James Rodríguez a Nacional: “Puede cambiar”)

La razón fue explic¿Giro por filtración? Destapan novedad sobre llegada de James Rodríguez a Nacional: “Puede cambiar”ada por Blu Radio, que informó que ese dorsal ya está ocupado por Edwin Cardona, actual jugador de Atlético Nacional. Por eso, James tendrá que escoger otro número para esta nueva etapa de su carrera.

El 10 ha acompañado a James durante buena parte de su trayectoria y se convirtió en uno de los números más asociados con el futbolista, especialmente por su papel con la Selección Colombia y durante sus diferentes etapas en el fútbol internacional.

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Ahora, su llegada al conjunto verdolaga plantea una situación poco habitual para el mediocampista: compartir equipo con Cardona y dejar de lado, al menos por ahora, el dorsal que tradicionalmente ha utilizado.

La expectativa entre los seguidores de Nacional queda entonces puesta en conocer qué número elegirá James Rodríguez para su camiseta. La decisión será uno de los detalles que marcarán su presentación como nuevo jugador del equipo antioqueño.

James Rodríguez jugará en Atlético Nacional, pero por esta razón no usará el número 10 #HoyEnBlu pic.twitter.com/PJ0Pm0XlI9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 11, 2026

¿Qué camiseta que podría usar James Rodríguez en Nacional?

La decisión sobre el dorsal abre ahora otra expectativa entre los hinchas de Nacional: conocer cuál será el número que acompañará a James durante esta nueva etapa.

El futbolista llega al club después de una trayectoria internacional que incluyó pasos por Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y otros equipos europeos, además de su protagonismo con la Selección Colombia.

Un saludo del 10 de todos para los hinchas del más grande. ¡El más grande al más grande!@jamesdrodriguez pic.twitter.com/JrFNrwLY1v — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Su llegada representa uno de los movimientos más llamativos del fútbol colombiano y ya provoca expectativa por su presentación, su debut y, ahora, por la camiseta que vestirá en el conjunto verdolaga.

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