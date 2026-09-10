La sorpresiva información de que James Rodríguez tiene un acuerdo con Atlético Nacional para jugar esta temporada en el fútbol profesional colombiana retumbó con fuerza.

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La expectativa general por ver al referente de la Selección Colombia en la Liga Betplay se ha convertido en la noticia fuerte, una que provocó las críticas por parte de quien se ha mostrado como su contradictor frecuente.

Carlos Antonio Vélez reaccionó con dureza desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para referirse a la alternativa, al tiempo que comparó ese fichaje como si sucediera con algunos exjugadores.

“James para Atlético Nacional (?) y Cuadrado para Millonarios (?). Lo del “Pibe”, Iguarán y el ‘Tino’, ¿Para dónde y cuándo?”, escribió en primera instancia de su publicación.

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El caldense se refirió en ese mensaje a la posibilidad de que Juan Guillermo Cuadrado sea jugador de Millonarios, algo que empezó a sonar luego de la información sobre Rodríguez.

Lo llamativo es que en medio de todos esos ‘trapitos sucios’ que dejó sobre la mesa también remarcó la reciente participación de Falcao García en el cuadro azul, donde no logró ser campeón y estuvo lejos de su mejor nivel.

“Como lo de Falcao salió tan bien deportivamente hay que seguir el ejemplo. Vamos que vamos”, remató Vélez en una nueva pulla con los futbolistas que han brillado con el seleccionado nacional.

Vale la pena recordar que Cuadrado tiene 38 años de edad y luego de su paso por Italia y por Europa, donde estuvo por más de una década consecutiva, está sin equipo.

De igual manera, James Rodríguez estaba en planes en Italia, pero finalmente por ahora parecen lejos de concretarse y con sus 35 años de edad parece querer dar algo más de competencia.

Si bien no es la primera crítica de Vélez al ’10’ colombiano y a Atlético Nacional, queda claro que el veterano comentarista de Win Sports y Antena 2 tiene en la mira a ambos de darse el acuerdo.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

James Rodríguez atraviesa un momento de incertidumbre deportiva tras quedar sin equipo desde julio de 2026.

Su último partido oficial fue el 6 de julio, cuando Colombia cayó eliminada ante Suiza por penales en el Mundial.

Desde entonces, el volante colombiano entrena por su cuenta en Madrid mientras espera definir su futuro profesional.

Terminó su vínculo contractual con el Minnesota United, club estadounidense donde disputó su etapa más reciente en la MLS.

Según cifras de Transfermarkt, jugó ocho partidos con ese equipo, sumando apenas 273 minutos en cancha durante 2026. En total, acumuló 852 minutos entre club y selección durante siete meses, una cifra considerablemente baja para su nivel.

Ese número equivale a 9,46 partidos disputados, muy por debajo del promedio habitual de futbolistas europeos activos. El cierre del mercado europeo, ocurrido el primero de septiembre, redujo significativamente las alternativas disponibles para su fichaje.

Rodríguez habría descartado previamente ofertas provenientes de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y también de Colombia.

Recientemente surgió una posibilidad concreta con el Avellino, equipo de la Serie B italiana, según el periodista Matteo Moretto.

Sin embargo, el jugador rechazó la primera propuesta formal presentada por esa institución del fútbol italiano.

El 10 de septiembre, el periodista Julián Capera reveló que Nacional podría presentar una segunda oferta.

El entorno del jugador ya comunicó su respuesta al club italiano, aunque las conversaciones continúan abiertas actualmente.

En paralelo, surgió la posibilidad de su llegada a Atlético Nacional, equipo colombiano con sede en Medellín.

Ambas partes habrían alcanzado un acuerdo verbal preliminar, aunque los detalles del contrato siguen sin confirmarse oficialmente.

El club antioqueño enfrenta el reto de inscribirlo antes del cierre del mercado colombiano, fijado para el 11 de septiembre.

Uno de los factores que favorecería su llegada a Nacional es la cercanía con su familia en Colombia.

Rodríguez también podría ser convocado para la próxima triple fecha de amistosos frente a México, Paraguay y Perú.

Esos compromisos, organizados por la Federación Colombiana de Fútbol, se disputarán a finales de septiembre e inicios de octubre.

Mientras se resuelve su futuro, el capitán colombiano mantiene entrenamientos individuales para conservar su condición física competitiva.

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