Según comentó primero el periodista Mariano Olsen y luego complementado por Felipe Sierra, todo va bien encaminado para que el mediocampista, capitán e ídolo de la Selección Colombia, juegue con el cuadro antioqueño a partir de los próximos días.
ANTICIPO
JAMES RODRÍGUEZ analiza oferta de @nacionaloficial pic.twitter.com/HVj8RxVdx8
— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 10, 2026
🚨 James Rodríguez tiene un acuerdo verbal para ser nuevo jugador de #AtléticoNacional. Por eso las publicaciones del club relacionadas con el 🔟. 🟢⚪️
🤙🏼 @juandl84 pic.twitter.com/M3WXOzp78q
— Pipe Sierra (@PSierraR) September 10, 2026
Noticia en desarrollo…
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