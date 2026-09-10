Según comentó primero el periodista Mariano Olsen y luego complementado por Felipe Sierra, todo va bien encaminado para que el mediocampista, capitán e ídolo de la Selección Colombia, juegue con el cuadro antioqueño a partir de los próximos días.

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JAMES RODRÍGUEZ analiza oferta de @nacionaloficial pic.twitter.com/HVj8RxVdx8 — Mariano Olsen (@olsendeportes) September 10, 2026

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🚨 James Rodríguez tiene un acuerdo verbal para ser nuevo jugador de #AtléticoNacional. Por eso las publicaciones del club relacionadas con el 🔟. 🟢⚪️ 🤙🏼 @juandl84 pic.twitter.com/M3WXOzp78q — Pipe Sierra (@PSierraR) September 10, 2026

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