Escrito por:  Redacción Fútbol
Sep 10, 2026 - 11:35 am

Según comentó primero el periodista Mariano Olsen y luego complementado por Felipe Sierra, todo va bien encaminado para que el mediocampista, capitán e ídolo de la Selección Colombia, juegue con el cuadro antioqueño a partir de los próximos días.

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